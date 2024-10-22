Лига чемпионов22 октября 2024, 18:28 |
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Арсенал U-19 – Шахтер U-19 – 0:1. Как украинцы удивили хозяев. Обзор матча
Украинская команда порадовала победой в Лондоне
22 октября 2024, 18:28 |
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«Шахтер» U-19 в матче основного этапа юношеской Лиги УЕФА сумел на выезде обыграть «Арсенал» U-19 со счетом 1:0 благодаря голу Валентина Галонского.
Команда Алексея Белика после трех туров набрала шесть очков и держится в группе, которая выходит в плей-офф.
Юношеская лига УЕФА. Основной этап. 3-й тур
«Арсенал» U-19 – «Шахтер» U-19 - 0:1
Гол: Галонский, 14
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