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Лига чемпионов
22 октября 2024, 18:28 |
164
0

Арсенал U-19 – Шахтер U-19 – 0:1. Как украинцы удивили хозяев. Обзор матча

Украинская команда порадовала победой в Лондоне

22 октября 2024, 18:28 |
164
0
Арсенал U-19 – Шахтер U-19 – 0:1. Как украинцы удивили хозяев. Обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

«Шахтер» U-19 в матче основного этапа юношеской Лиги УЕФА сумел на выезде обыграть «Арсенал» U-19 со счетом 1:0 благодаря голу Валентина Галонского.

Команда Алексея Белика после трех туров набрала шесть очков и держится в группе, которая выходит в плей-офф.

Юношеская лига УЕФА. Основной этап. 3-й тур

«Арсенал» U-19 – «Шахтер» U-19 - 0:1
Гол: Галонский, 14

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Источник: дебютант сборной Украины продлил контракт с Шахтером
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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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