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22 октября 2024, 18:12 | Обновлено 22 октября 2024, 18:37
58
0

Украинские арбитры получили назначения на юношескую Лигу УЕФА

Бригада будет работать на матче в Польше

22 октября 2024, 18:12 | Обновлено 22 октября 2024, 18:37
58
0
Украинские арбитры получили назначения на юношескую Лигу УЕФА
ФК Динамо Киев. Дмитрий Панчишин

Украинская бригада арбитров во главе с Дмитрием Панчишиным будет работать на поединке второго раунда Пути чемпионов Юношеской лиги УЕФА между польской «Легией» и кипрским «Пафосом», который состоится 23-го октября.

Помогать Панчишину на линиях будут Александр Корнийко и Валентин Куцев. Четвертым арбитром будет местный рефери Петр Урбан.

37-летний украинский арбитр дебютировал в профессиональном футболе в 2016-м году. Сначала работал на матчах Первой лиги Украины, а с 2018-го начал обслуживать Премьер-лигу Украины.

В этом сезоне Панчишин работал на 4 матчах чемпионата Украины и уже успел раздать 18 желтых карточек.

Также обслуживал матч кипрского «Пафоса» в Лиге Европы против шведского «Эльфсборга» (0:3).

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Юношеская лига УЕФА Дмитрий Панчишин судейские назначения Легия Варшава Пафос Валентин Куцев
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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