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Украина. Премьер лига
22 октября 2024, 18:10 | Обновлено 22 октября 2024, 18:13
503
0

Источник: дебютант сборной Украины продлил контракт с Шахтером

Transfermarkt подтверждает новый контракт Крыськива

22 октября 2024, 18:10 | Обновлено 22 октября 2024, 18:13
503
0
Источник: дебютант сборной Украины продлил контракт с Шахтером
Getty Images/Global Images Ukraine. Дмитрий Крыськив

Авторитетный портал Transfermarkt обновил данные по контракту полузащитника «Шахтера» Дмитрия Крыськива, чей договор завершался в конце нынешнего года.

Теперь появилась информация о продлении контракта до лета 2027 года, что не позволит игроку, который недавно дебютировал в сборной Украины, уже с января вести переговоры с другими клубами.

Ранее сообщалось об интересе к Крыськиву из Испании. «Шахтер» на этот момент официально о новом контракте не сообщил.

24-летний центральный хавбек в нынешнем сезоне забил 1 гол и сделал 2 асисста в 10 матчах.

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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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