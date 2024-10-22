Источник: дебютант сборной Украины продлил контракт с Шахтером
Transfermarkt подтверждает новый контракт Крыськива
Авторитетный портал Transfermarkt обновил данные по контракту полузащитника «Шахтера» Дмитрия Крыськива, чей договор завершался в конце нынешнего года.
Теперь появилась информация о продлении контракта до лета 2027 года, что не позволит игроку, который недавно дебютировал в сборной Украины, уже с января вести переговоры с другими клубами.
Ранее сообщалось об интересе к Крыськиву из Испании. «Шахтер» на этот момент официально о новом контракте не сообщил.
24-летний центральный хавбек в нынешнем сезоне забил 1 гол и сделал 2 асисста в 10 матчах.
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