Источник: дебютант сборной Украины продлил контракт с Шахтером

Авторитетный портал Transfermarkt обновил данные по контракту полузащитника «Шахтера» Дмитрия Крыськива, чей договор завершался в конце нынешнего года.

Теперь появилась информация о продлении контракта до лета 2027 года, что не позволит игроку, который недавно дебютировал в сборной Украины, уже с января вести переговоры с другими клубами.

Ранее сообщалось об интересе к Крыськиву из Испании. «Шахтер» на этот момент официально о новом контракте не сообщил.

24-летний центральный хавбек в нынешнем сезоне забил 1 гол и сделал 2 асисста в 10 матчах.