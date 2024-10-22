Ла Лига хочет провести топ-матч чемпионата в другой стране. Уже в декабре

Ла Лига хочет 22 декабря провести матч чемпионата Испании между Барселоной и Атлетико в Майами. Если это случится, то игра Примеры впервые пройдет не в Испании.

Ранее матчи за Суперкубок страны проходити в Саудовской Аравии. Несколько лет назад в Ла Лиге уже обсуждали возможность проведения матчей в другой стране, однако реализовать идею не удалось.

Ожидается, что легенда Барселоны Лионель Месси, который выступает за Интер Майами, примет участие в промо этого матча.

В АПЛ в свое время рассматривала возможность проведения дополнительного тура в Азии или США, но от идеи было решено отказаться.