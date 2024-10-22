АНЧЕЛОТТИ: «У Реала без шпионов достаточно информации о Боруссии»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал отказ дортмундской «Боруссии» проводить тренировки на «Сантьяго Бернабеу».

«У нас нет никаких шпионов. Я не думаю, что есть секреты у команды соперника, ведь сейчас можно увидеть все их матчи, когда захочешь. Буду откровенным - мне это не нравится. У меня без шпионов достаточно информации об игре «Боруссии», - прокомментировал Анчелотти.

Ранее главный тренер «Боруссии Дортмунд» Нури Шахин сообщил, что его команда не будет проводить предматчевую тренировку в Мадриде из-за опасений шпионажа со стороны испанцев.