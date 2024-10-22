АНЧЕЛОТТИ: «У Реала без шпионов достаточно информации о Боруссии»
Главный тренер королевского клуба не доволен комментарием Шахина
Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал отказ дортмундской «Боруссии» проводить тренировки на «Сантьяго Бернабеу».
«У нас нет никаких шпионов. Я не думаю, что есть секреты у команды соперника, ведь сейчас можно увидеть все их матчи, когда захочешь. Буду откровенным - мне это не нравится. У меня без шпионов достаточно информации об игре «Боруссии», - прокомментировал Анчелотти.
Ранее главный тренер «Боруссии Дортмунд» Нури Шахин сообщил, что его команда не будет проводить предматчевую тренировку в Мадриде из-за опасений шпионажа со стороны испанцев.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Александр по-прежнему с теплотой относится к донецкому клубу
В топ-3, кроме динамовцев, входят Александрия и житомирское Полесье