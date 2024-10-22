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Лига чемпионов
22 октября 2024, 16:51 | Обновлено 22 октября 2024, 18:01
211
1

АНЧЕЛОТТИ: «У Реала без шпионов достаточно информации о Боруссии»

Главный тренер королевского клуба не доволен комментарием Шахина

22 октября 2024, 16:51 | Обновлено 22 октября 2024, 18:01
211
1
АНЧЕЛОТТИ: «У Реала без шпионов достаточно информации о Боруссии»
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал отказ дортмундской «Боруссии» проводить тренировки на «Сантьяго Бернабеу».

«У нас нет никаких шпионов. Я не думаю, что есть секреты у команды соперника, ведь сейчас можно увидеть все их матчи, когда захочешь. Буду откровенным - мне это не нравится. У меня без шпионов достаточно информации об игре «Боруссии», - прокомментировал Анчелотти.

Ранее главный тренер «Боруссии Дортмунд» Нури Шахин сообщил, что его команда не будет проводить предматчевую тренировку в Мадриде из-за опасений шпионажа со стороны испанцев.

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Карло Анчелотти Лига чемпионов Реал Мадрид Боруссия Дортмунд Нури Шахин
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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Saar
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