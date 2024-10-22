Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Он не готов на все 100». Гвардиола о де Брюйне
Лига чемпионов
22 октября 2024, 16:25 | Обновлено 22 октября 2024, 16:33
77
0

«Он не готов на все 100». Гвардиола о де Брюйне

Главный тренер сообщил, что игрок продолжает реабилитацию

22 октября 2024, 16:25 | Обновлено 22 октября 2024, 16:33
77
0
«Он не готов на все 100». Гвардиола о де Брюйне
Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин де Брюйне

Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола прокомментировал физическое состояние Кевина де Брюйне перед матчем 3-го тура Лиги чемпионов, где горожане будут принимать пражскую «Спарту».

«Что касается Кевина де Брюйне, то он не готов на все 100%. Это не большая проблема, и мы готовы дать ему дополнительное время на восстановление, ведь будет хорошо, если он нам будет помогать в следующих матчах. Сейчас не могу сказать, как долго он будет вне игры. Ему нужно немного времени», - сообщил Гвардиола.

Игрок травмировал бедро 18 сентября. Ранее была информация, что де Брюйне уже возобновил тренировочный процесс, но к официальным матчам полузащитник еще не готов.

По теме:
Экс-игрок сборной Украины дал позитивный прогноз на матч Шахтера в ЛЧ
«Реально, я так сказал?» Игрок Шахтера пошутил над Срной
Владимир МИКИТИН: «Шансы у Шахтера мизерные»
Кевин де Брюйне Жузеп Гвардиола Лига чемпионов травма травма бедра Манчестер Сити Спарта Прага
Олександр Сільченко Источник: Cityxtra
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Зинченко рассказал о ссоре с Гвардиолой. Жузеп сразу же завершил тренировку
Футбол | 22 октября 2024, 07:11 6
Зинченко рассказал о ссоре с Гвардиолой. Жузеп сразу же завершил тренировку
Зинченко рассказал о ссоре с Гвардиолой. Жузеп сразу же завершил тренировку

Александр признал, что был неправ в конфликте с тренером Манчестер Сити

Пошел на жертвы. Усик рассказал, от чего отказался перед реваншем с Фьюри
Бокс | 22 октября 2024, 08:29 1
Пошел на жертвы. Усик рассказал, от чего отказался перед реваншем с Фьюри
Пошел на жертвы. Усик рассказал, от чего отказался перед реваншем с Фьюри

Александр отказался от социальных сетей

Жирона – Слован Братислава. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Футбол | 22.10.2024, 16:22
Жирона – Слован Братислава. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Жирона – Слован Братислава. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Майк Тайсон отказался от 5 млн долларов Джейка Пола
Бокс | 22.10.2024, 09:57
Майк Тайсон отказался от 5 млн долларов Джейка Пола
Майк Тайсон отказался от 5 млн долларов Джейка Пола
В Шахтере в стиле Ибрагимовича потроллили Челси за трансфер Мудрика
Футбол | 22.10.2024, 10:57
В Шахтере в стиле Ибрагимовича потроллили Челси за трансфер Мудрика
В Шахтере в стиле Ибрагимовича потроллили Челси за трансфер Мудрика
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Флойд Мейвезер назвал самого мастеровитого бойца современного бокса
Флойд Мейвезер назвал самого мастеровитого бойца современного бокса
21.10.2024, 00:15
Бокс
Назван лучший вратарь за последние 30 лет. Кто в символической сборной?
Назван лучший вратарь за последние 30 лет. Кто в символической сборной?
21.10.2024, 00:32 3
Футбол
Бетербиев обратился к Усику, удивив заявлением
Бетербиев обратился к Усику, удивив заявлением
22.10.2024, 10:32 2
Бокс
Все плохо. Стала известна оценка Довбика за проигранный матч Ромы от Интера
Все плохо. Стала известна оценка Довбика за проигранный матч Ромы от Интера
21.10.2024, 00:35 6
Футбол
«Танцуют на костях наших воинов». Вернидуб сравнил Киев и Кривой Рог
«Танцуют на костях наших воинов». Вернидуб сравнил Киев и Кривой Рог
21.10.2024, 15:04 37
Футбол
Легендарный Леннокс Льюис назвал боксера, ради которого вернется на ринг
Легендарный Леннокс Льюис назвал боксера, ради которого вернется на ринг
22.10.2024, 07:47 5
Бокс
Переговоры начаты. Самого высокооплачиваемого тренера мира хотят уволить
Переговоры начаты. Самого высокооплачиваемого тренера мира хотят уволить
20.10.2024, 17:33 4
Футбол
ВИДЕО. Жена Усика показала себя во всей красе – очень откровенные кадры!
ВИДЕО. Жена Усика показала себя во всей красе – очень откровенные кадры!
21.10.2024, 01:55 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем