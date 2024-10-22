«Он не готов на все 100». Гвардиола о де Брюйне

Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола прокомментировал физическое состояние Кевина де Брюйне перед матчем 3-го тура Лиги чемпионов, где горожане будут принимать пражскую «Спарту».

«Что касается Кевина де Брюйне, то он не готов на все 100%. Это не большая проблема, и мы готовы дать ему дополнительное время на восстановление, ведь будет хорошо, если он нам будет помогать в следующих матчах. Сейчас не могу сказать, как долго он будет вне игры. Ему нужно немного времени», - сообщил Гвардиола.

Игрок травмировал бедро 18 сентября. Ранее была информация, что де Брюйне уже возобновил тренировочный процесс, но к официальным матчам полузащитник еще не готов.