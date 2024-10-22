Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Игрок сборной Украины установил уникальный рекорд за границей
Другие новости
22 октября 2024, 18:20 |
358
1

Игрок сборной Украины установил уникальный рекорд за границей

Максим Таловеров сделал то, что не удавалось никому

22 октября 2024, 18:20 |
358
1
Игрок сборной Украины установил уникальный рекорд за границей
Getty Images/Global Images Ukraine. Максим Таловеров

Украинский защитник австрийского ЛАСК Максим Таловеров установил рекорд в матче национального чемпионата. Об этом сообщает пресс-служба австрийской Бундеслиги.

В победном матче 10-го тура чемпионата Австрии против «ВСГ Сваровски» (2:1) 24-летний футболист отдал 57 передач и все из них оказались точными. Стопроцентный показатель точности с таким количеством пасов в австрийской Бундеслиге не набирал никто с момента введения этой статистики (сезона 2013/14).

В этой кампании Максим Таловеров провел 11 матчей на клубном уровне, но не сумел отметиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока национальной сборной Украины (6 матчей) в 2.5 миллиона евро.

По теме:
Слот – второй тренер с лучшим стартом в АПЛ. Перебить лидера нереально
Салах обошел Агуэро в списке игроков АПЛ по ключевому показателю
Непобежденные. Манчестер Сити установил новый клубный рекорд
Максим Таловеров ЛАСК чемпионат Австрии по футболу рекорд статистика
Дмитро Вербинський Источник: Официальный сайт Бундеслиги
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Зинченко рассказал о ссоре с Гвардиолой. Жузеп сразу же завершил тренировку
Футбол | 22 октября 2024, 07:11 6
Зинченко рассказал о ссоре с Гвардиолой. Жузеп сразу же завершил тренировку
Зинченко рассказал о ссоре с Гвардиолой. Жузеп сразу же завершил тренировку

Александр признал, что был неправ в конфликте с тренером Манчестер Сити

«Представляете себе, чтобы в Украине...» Лужный удивил историей о Венгере
Футбол | 22 октября 2024, 14:11 6
«Представляете себе, чтобы в Украине...» Лужный удивил историей о Венгере
«Представляете себе, чтобы в Украине...» Лужный удивил историей о Венгере

В свое время французский тренер отпустил украинца на отдых в середине сезона

Ла Лига хочет провести топ-матч чемпионата в другой стране. Уже в декабре
Футбол | 22.10.2024, 17:49
Ла Лига хочет провести топ-матч чемпионата в другой стране. Уже в декабре
Ла Лига хочет провести топ-матч чемпионата в другой стране. Уже в декабре
Турнирная таблица УПЛ. Динамо лидирует и опережает Шахтер на 6 очков
Футбол | 22.10.2024, 06:23
Турнирная таблица УПЛ. Динамо лидирует и опережает Шахтер на 6 очков
Турнирная таблица УПЛ. Динамо лидирует и опережает Шахтер на 6 очков
Палкин прокомментировал европейской прессе поведение Тимощука
Футбол | 22.10.2024, 11:11
Палкин прокомментировал европейской прессе поведение Тимощука
Палкин прокомментировал европейской прессе поведение Тимощука
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
shef63
Пригадуючи його останні 2 гри за збірну, де він переважно пасував назад, не дивує таке досягнення.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Победы Кривбасса и ЛНЗ, хет-трик украинца в Барселоне, молчание Довбика
Победы Кривбасса и ЛНЗ, хет-трик украинца в Барселоне, молчание Довбика
21.10.2024, 09:00
Другие виды
Юлиан ГРЕССЕЛЬ: «Нам запретили голосовать за Месси»
Юлиан ГРЕССЕЛЬ: «Нам запретили голосовать за Месси»
21.10.2024, 12:26 1
Футбол
Бетербиев обратился к Усику, удивив заявлением
Бетербиев обратился к Усику, удивив заявлением
22.10.2024, 10:32 2
Бокс
Определена лучшая команда в истории спорта. Реал – лишь 7-й. Кто лидер?
Определена лучшая команда в истории спорта. Реал – лишь 7-й. Кто лидер?
21.10.2024, 07:07 9
Футбол
Чисора без колебаний рассказал, на чью победу ставит в реванше Усик – Фьюри
Чисора без колебаний рассказал, на чью победу ставит в реванше Усик – Фьюри
21.10.2024, 07:29
Бокс
«Его нокаутируют, и без разницы...» Легенда бокса – о реванше Усик – Фьюри
«Его нокаутируют, и без разницы...» Легенда бокса – о реванше Усик – Фьюри
21.10.2024, 07:59 3
Бокс
Названа лучшая клубная команда в истории футбола. Это не Реал и не МЮ
Названа лучшая клубная команда в истории футбола. Это не Реал и не МЮ
21.10.2024, 05:43 7
Футбол
Все плохо. Стала известна оценка Довбика за проигранный матч Ромы от Интера
Все плохо. Стала известна оценка Довбика за проигранный матч Ромы от Интера
21.10.2024, 00:35 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем