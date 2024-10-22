Игрок сборной Украины установил уникальный рекорд за границей

Украинский защитник австрийского ЛАСК Максим Таловеров установил рекорд в матче национального чемпионата. Об этом сообщает пресс-служба австрийской Бундеслиги.

В победном матче 10-го тура чемпионата Австрии против «ВСГ Сваровски» (2:1) 24-летний футболист отдал 57 передач и все из них оказались точными. Стопроцентный показатель точности с таким количеством пасов в австрийской Бундеслиге не набирал никто с момента введения этой статистики (сезона 2013/14).

В этой кампании Максим Таловеров провел 11 матчей на клубном уровне, но не сумел отметиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока национальной сборной Украины (6 матчей) в 2.5 миллиона евро.