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Англия
22 октября 2024, 16:48 |
239
1

Журналист признался, действительно ли Челси интересуется Судаковым

По информации Виктора Вацка, лондонский клуб не следит за украинским полузащитником

22 октября 2024, 16:48 |
239
1
Журналист признался, действительно ли Челси интересуется Судаковым
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Украинский полузащитник донецкого «Шахтера» Георгий Судаков не входит в сферу интересов лондонского «Челси», сообщает известный журналист и комментатор Виктор Вацко.

Напомним, на минувшей неделе в английской прессе появилась информация о заинтересованности к 22-летнему футболисту со стороны многих команд АПЛ. В новости было указано, что «Челси» проявляет к игроку конкретный интерес.

В сезоне 2024/25 22-летний Георгий Судаков провел 11 матчей на клубном уровне, отметившись 7 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 35 миллионов евро.

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Дмитро Вербинський Источник: Вацко Live
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