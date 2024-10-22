Журналист признался, действительно ли Челси интересуется Судаковым

Украинский полузащитник донецкого «Шахтера» Георгий Судаков не входит в сферу интересов лондонского «Челси», сообщает известный журналист и комментатор Виктор Вацко.

Напомним, на минувшей неделе в английской прессе появилась информация о заинтересованности к 22-летнему футболисту со стороны многих команд АПЛ. В новости было указано, что «Челси» проявляет к игроку конкретный интерес.

В сезоне 2024/25 22-летний Георгий Судаков провел 11 матчей на клубном уровне, отметившись 7 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 35 миллионов евро.