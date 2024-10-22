ФЛИК: «У меня прекрасные воспоминания о Баварии, но я тренер Барселоны»

Главный тренер каталонской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик вспомнил период, когда работал в «Баварии».

«Я уважаю «Баварию». У меня прекрасные воспоминания о клубе, но я тренер «Барсы». Матч будет очень интересным.

Я доволен, что многие игроки вернулись из лазарета. Френки де Йонг будет доступен, Гави также. Будет очень интересно», - прокомментировал Флик перед матчем.

Ханс-Дитер Флик играл за «Баварию» в период с 1985 по 1990 годы. За красно-белых провел на поле 104 матча и забил 5 голов.

Впоследствии он вернулся в клуб через 29 лет на тренерскую должность. Сначала работал ассистентом, а затем два сезона был главным тренером команды.

«Барселона» и «Бавария» проведут матч 3-го тура Лиги чемпионов 23 октября.