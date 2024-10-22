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22 октября 2024, 15:03 |
481
2

«Почему не дали?» Лужный назвал 4 игроков, которые должны были получить ЗМ

Олег выделил Тьерри Анри, Андреса Иньесту, Хави и Джанлуиджи Буффона

22 октября 2024, 15:03 |
481
2
«Почему не дали?» Лужный назвал 4 игроков, которые должны были получить ЗМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Олег Лужный

Бывший защитник лондонского «Арсенала» Олег Лужный составил список футболистов, которые не заслуженно не получили «Золотой мяч» в прошлом:

«Однозначно. Тьерри Анри, Андрес Иньеста, Хави и Джанлуиджи Буффон – это игроки, которые, как я считаю, незаслуженно не получили «Золотой мяч». Почему не дали? Не знаю. Для чего Лионелю Месси и Криштиану Роналду по пять-шесть «Золотых мячей»? Каждый год можно было награждать кого-то нового».

Стоит отметить, что Лионель Месси выиграл 8 «Золотых мячей» за карьеру. В активе Криштиану Роналду 5 самых престижных индивидуальных наград.

Ранее Олег Лужный высказался о «Золотом мяче» Андрея Шевченко.

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Тьерри Анри Андрес Иньеста Хави Джанлуиджи Буффон Золотой мяч Криштиану Роналду Лионель Месси Олег Лужный
Дмитро Вербинський Источник: Спорт-Экспресс Украина
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MIRRA
У захисника чи воротаря набагато менше шансів на ЗМ ніж у атакуючих гравці
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0
Saar
Мессі дають - по інерції, просто так, бо він є
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-1
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