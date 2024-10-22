«Почему не дали?» Лужный назвал 4 игроков, которые должны были получить ЗМ

Бывший защитник лондонского «Арсенала» Олег Лужный составил список футболистов, которые не заслуженно не получили «Золотой мяч» в прошлом:

«Однозначно. Тьерри Анри, Андрес Иньеста, Хави и Джанлуиджи Буффон – это игроки, которые, как я считаю, незаслуженно не получили «Золотой мяч». Почему не дали? Не знаю. Для чего Лионелю Месси и Криштиану Роналду по пять-шесть «Золотых мячей»? Каждый год можно было награждать кого-то нового».