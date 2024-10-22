«Почему не дали?» Лужный назвал 4 игроков, которые должны были получить ЗМ
Олег выделил Тьерри Анри, Андреса Иньесту, Хави и Джанлуиджи Буффона
Бывший защитник лондонского «Арсенала» Олег Лужный составил список футболистов, которые не заслуженно не получили «Золотой мяч» в прошлом:
«Однозначно. Тьерри Анри, Андрес Иньеста, Хави и Джанлуиджи Буффон – это игроки, которые, как я считаю, незаслуженно не получили «Золотой мяч». Почему не дали? Не знаю. Для чего Лионелю Месси и Криштиану Роналду по пять-шесть «Золотых мячей»? Каждый год можно было награждать кого-то нового».
Стоит отметить, что Лионель Месси выиграл 8 «Золотых мячей» за карьеру. В активе Криштиану Роналду 5 самых престижных индивидуальных наград.
Ранее Олег Лужный высказался о «Золотом мяче» Андрея Шевченко.
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