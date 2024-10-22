Тренер украинца может заменить Хаби Алонсо в Байере
У Андони Ираола из «Борнмута» есть шанс на повышение
Испанский главный тренер английского «Борнмута» Андони Ираола может возглавить леверкузенский «Байер», сообщает издание Fichajes.net.
По информации источника, руководство «фармацевтов» рассматривает 42-летнего специалиста как возможную замену для нынешнего коуча команды Хаби Алонсо, который, вероятно, покинет клуб после завершения сезона 2024/25. Ранее сообщалось, что Хаби Алонсо может стать тренером «Манчестер Сити».
В «Борнмуте» под руководством Андони Ираолы играет украинский защитник Илья Забарный. Коллектив после 8 туров занимает 11-е место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги с 11 очками.
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