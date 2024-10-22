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Германия
22 октября 2024, 15:59 | Обновлено 22 октября 2024, 16:00
390
0

Тренер украинца может заменить Хаби Алонсо в Байере

У Андони Ираола из «Борнмута» есть шанс на повышение

22 октября 2024, 15:59 | Обновлено 22 октября 2024, 16:00
390
0
Тренер украинца может заменить Хаби Алонсо в Байере
Getty Images/Global Images Ukraine. Андони Ираола

Испанский главный тренер английского «Борнмута» Андони Ираола может возглавить леверкузенский «Байер», сообщает издание Fichajes.net.

По информации источника, руководство «фармацевтов» рассматривает 42-летнего специалиста как возможную замену для нынешнего коуча команды Хаби Алонсо, который, вероятно, покинет клуб после завершения сезона 2024/25. Ранее сообщалось, что Хаби Алонсо может стать тренером «Манчестер Сити».

В «Борнмуте» под руководством Андони Ираолы играет украинский защитник Илья Забарный. Коллектив после 8 туров занимает 11-е место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги с 11 очками.

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Андони Ираола Борнмут Илья Забарный Хаби Алонсо Байер Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Бундеслига чемпионат Германии по футболу
Дмитро Вербинський Источник: Fichajes.net
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