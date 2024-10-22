«Сможет ли сыграть Ярмоленко?» Грицай – о составе Динамо на игру с Ромой

Бывший тренер ряда украинских команд Александр Грицай в эксклюзивном интервью для Sport.ua спрогнозировал стартовый состав киевского «Динамо» на матч 3-го тура основного этапа Лиги Европы против римской «Ромы»:

«В воротах сыграет Бущан. В центре защиты выйдут Попов и Михавко. Слева в защите будет Дубинчак, а возможно и Вивчаренко. Но больше склоняюсь к тому, что таки Дубинчак. А правого защитника могут сыграть Тымчик или Караваев, поэтому здесь есть вопросы. В полузащите выйдут Бражко с Шапаренко и, пожалуй, Буяльский. Вопрос, сможет ли сыграть Ярмоленко. Если к поединку с «Ромой» он не будет готов, возможен вариант, что справа на фланге сыграют Тымчик защитника, а Караваев полузащитника, как это было в матче с «Оболонью». В «Заре», где я был тренером, он играл на этой позиции. Левого полузащитника с «Ромой», пожалуй, сыграет Кабаев. В нападении, думаю, будет задействован Ванат».

Матч «Рома» – «Динамо» состоится 24 октября в 19:45 по киевскому времени.