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  4. «Сможет ли сыграть Ярмоленко?» Грицай – о составе Динамо на игру с Ромой
Лига Европы
22 октября 2024, 15:27 |
416
0

«Сможет ли сыграть Ярмоленко?» Грицай – о составе Динамо на игру с Ромой

Известный тренер спрогнозировал старт киевлян

22 октября 2024, 15:27 |
416
0
«Сможет ли сыграть Ярмоленко?» Грицай – о составе Динамо на игру с Ромой
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

Бывший тренер ряда украинских команд Александр Грицай в эксклюзивном интервью для Sport.ua спрогнозировал стартовый состав киевского «Динамо» на матч 3-го тура основного этапа Лиги Европы против римской «Ромы»:

«В воротах сыграет Бущан. В центре защиты выйдут Попов и Михавко. Слева в защите будет Дубинчак, а возможно и Вивчаренко. Но больше склоняюсь к тому, что таки Дубинчак. А правого защитника могут сыграть Тымчик или Караваев, поэтому здесь есть вопросы. В полузащите выйдут Бражко с Шапаренко и, пожалуй, Буяльский. Вопрос, сможет ли сыграть Ярмоленко. Если к поединку с «Ромой» он не будет готов, возможен вариант, что справа на фланге сыграют Тымчик защитника, а Караваев полузащитника, как это было в матче с «Оболонью». В «Заре», где я был тренером, он играл на этой позиции. Левого полузащитника с «Ромой», пожалуй, сыграет Кабаев. В нападении, думаю, будет задействован Ванат».

Матч «Рома» – «Динамо» состоится 24 октября в 19:45 по киевскому времени.

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Рома Рим Динамо Киев Лига Европы Александр Грицай Рома - Динамо
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Источник
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