Александр ГРИЦАЙ: «Арсенал – это команда, которая дает играть»

Экс-тренер Зари, Руха и Днепра-1 Александр Грицай высказался о еврокубковых матчах донецкого Шахтера и киевского Динамо против лондонского Арсенала и итальянской Ромы.

– Александр Анатольевич, какие у вас ожидания от матча Лиги чемпионов Арсенал – Шахтер? Накануне этого поединка лондонская команда в меньшинстве впервые в сезоне проиграла в рамках АПЛ Борнмуту (0:2).

– Действительно, накануне матча Лиги чемпионов Арсенал проиграл. Лондонская команда будет стараться реабилитироваться перед фанатами. А матч с Шахтером будет еще и на домашней арене «канониров». Конечно, Арсеналу нужна будет победа в этой встрече. Ожидания от этого поединка такие: Арсенал – очень серьезный соперник, который будет на протяжении всего матча стараться атаковать и давить.

– А Шахтер накануне вылета в Лондон победил в УПЛ в матче против Колоса с минимальным перевесом 1:0. Может, дончане силы берегли накануне важного еврокубкового поединка?

– Я не думаю, что Шахтер в этом матче против Колоса берег силы. За свою карьеру я в качестве игрока и тренера принимал участие в матчах Кубка УЕФА и Лиги Европы. Но я не помню такого, чтобы на матч чемпионата от главного тренера была установка беречь силы перед еврокубками. В каждой новой игре нужно отдаваться полностью на поле. Поэтому я не думаю, что «горняки» берегли силы в матче с Колосом. Просто, наверное, сейчас такой непростой период у Шахтера.

– Александр Зинченко в матче АПЛ против Борнмута был на замене. Как думаете, Микель Артета может его задействовать в этой встрече против Шахтера?

– Да, конечно, может. А почему нет? Выйдет ли он на поле с первых минут? Возможно, да!

– Даниил Сикан сыграл один тайм за Шахтер против Колоса. Наверняка, он сыграет против Арсенала. В атаке с этим форвардом у дончан больше шансов рассчитывать, как минимум на гол в матче с «канонирами»?

– Я надеюсь, что да. С Колосом он не полностью сыграл матч. Но, надеюсь, что будет больше шансов у дончан впереди. Но, повторюсь, что игра будет тяжелая для Шахтера. Хотя, может быть, «горнякам» будет легче в том плане, что Арсенал не такая прессингующая команда, как Аталанта. Возможно, в каком-то плане Шахтеру будет чуть легче, чем в поединке с Аталантой. Арсенал – это команда, которая дает играть. «Канониры» играют сами и позволяют играть сопернику.

– По поводу стартового состава Шахтера на матч с Арсеналом какие у вас мысли?

– В воротах будет Ризнык. В защите сыграют в центре Бондарь и Матвиенко, а по флангам Конопля и, наверное, Педриньо. Думаю, что в опорной зоне Степаненко выйдет играть. Тарас больше играет на оборону, чем Крыськив. Это мое мнение. Если со Степаненко выйдут играть в средней линии Судаков и Бондаренко, то Крыськив тогда останется на замене. Что касается вингеров, то не исключаю вариант, что слева поставят Зубкова, а справа Шведа, если он будет готов сыграть. Но, опять-таки, Зубкову, наверное, неудобно будет играть слева. И тогда, если Зубков выйдет справа, слева выпустят Невертона. В нападении, думаю, сыграет Сикан. Он выполняет большой объем работы. А Шахтеру в этой встрече предстоит сделать большой объем физической работы.

– А вот Динамо предстоит сыграть с Ромой в Лиге Европы. Накануне встречи с киевлянами римляне проиграли дома Интеру (0:1). А Динамо со счетом 5:1 выиграло у Оболони. Ванат забил два мяча и по два результативных действия сделали Шапаренко и Бражко. По этому поединку что скажете?

– У Ромы ситуация такая же, как и у Арсенала. Проиграли и будут стараться реабилитироваться перед своими фанатами. Рома тоже будет стараться победить! Но могут ли динамовцы рассчитывать на первые очки в этом еврокубковом сезоне? Да, могут!

– Как считаете, Артем Довбик выйдет на матч с Динамо с первых минут?

– Думаю, что да. Интересное будет противостояние. Довбик же давал интервью и говорил, что на «Стадио Олимпико» будет шикарная атмосфера. Но посмотрим!

– По поводу стартового состава Динамо какие у вас мысли?

– В воротах сыграет Бущан. В центре защиты выйдут Попов и Михавко. Слева в защите будет Дубинчак, а, возможно и Вивчаренко. Но больше склоняюсь к тому, что все-таки Дубинчак. А правого защитника могут сыграть Тымчик или Караваев, потому здесь есть вопросы. В полузащите выйдут Бражко с Шапаренко и, наверное, Буяльский. Вопрос, сможет ли сыграть Ярмоленко. Если к поединку с Ромой он не будет готов, возможен вариант, что справа на фланге сыграют Тымчик защитника, а Караваев полузащитника, как это было в матче с Оболонью. В Заре, где я был тренером, он играл на этой позиции. Левого полузащитника с Ромой, наверное, сыграет Кабаев. В нападении, думаю, будет задействован Ванат.

– Кстати, вчера состоялось львовское дерби Рух – Карпаты (0:1). Вы, как бывший тренер Руха, что скажете по поводу этого матча?

– Это была интересная игра, честно говоря. Матч действительно соответствовал статусу дерби. Жалко, что зрителей было мало на стадионе из-за ограничений. Если бы была заполненная арена, то вообще было бы еще интереснее и матч смотрелся бы топово! Честно скажу, получил удовольствие от просмотра поединка.

– Кто, по вашему мнению, лучше сыграл?

– Во втором тайме, однозначно, Рух, а в первом, наверное, Карпаты. В целом была напряженная игра. По моему мнению, игра была больше ничейной, но в этом дерби победили Карпаты.

– Рух, кстати, мало пропускает. Львовянам забили только 5 мячей. Столько же пропустило только Динамо в УПЛ. Хорошая оборона у Руха?

– Я скажу, что в целом у Руха хорошая команда собрана. В составе Руха играют молодые, мощные футболисты. Игроки у них бегущие. Видно, что они физически и технически отлично подготовленные. Игры Руха оставляют позитивные впечатления.

– На данный момент Рух и Карпаты занимают 7 и 8 место в УПЛ. Как думаете, могут они еще побороться за место в еврокубках?

– Учитывая, что в еврокубки выйдет только три команды, то тяжело будет зацепиться за эту зону. Но посмотрим!