Клуб «Тув Буганууд», выступающий в Монгольской Премьер-лиге, является самым слабым на планете в текущем сезоне 2024/2025.

Команда, представляющая Аймак Туве, что в центральной части Монголии, в турнирной таблице чемпионата Монголии занимает после 9 туров последнее 10-е место, имея в пассиве 9 поражений.

Футболисты «Тув Буганууда» забили в ворота соперников 2 гола, а пропустили в свои в девяти сыгранных поединках 111 голов, то есть – в среднее более 12 голов за одну игру.

В своей последнее игре «Тув Буганууд» 20 октября проиграл «Брере Илч» дома со счетом 1:20. Матч, к слову, проходил под сильным снегопадом.

Самое скромное поражение «Тув Буганууд» потерпел в 4-м туре от «Хангарида» - 0:4. Однако это было техническое поражение, так как команда на встречу просто не явилась.

Цвета «Тув Буганууда» защищают преимущественно или молодые футболисты до 18 лет, или игроки-ветераны в возрасте за 36 лет.

Результаты матчей «Тув Буганууда» в сезоне-2024/2025

Турнирная таблица чемпионата Монголии