Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Челси – Ньюкасл
Англия
22 октября 2024, 12:56 | Обновлено 22 октября 2024, 12:59
77
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Челси – Ньюкасл

27 октября в 16:00 состоится матч 9-го тура АПЛ

22 октября 2024, 12:56 | Обновлено 22 октября 2024, 12:59
77
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Челси – Ньюкасл
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 27 октября, состоится матч 9-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Челси» и «Ньюкасл».

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 16:00 по киевскому времени.

В таблице АПЛ «Челси» занимает 6-е место с 14 очками. У «Ньюкасла» 9-я позиция и 12 пунктов.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
«Это безумье»: Зинченко – о реакции игроков Арсенала на войну в Украине
Экс-игрок Вест Хэма: «Челси не за что критиковать. Раньше это был цирк»
Челси – Ньюкасл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
где смотреть чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси - Ньюкасл Ньюкасл Челси
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

АРТЕТА: «Я очень сочувствую Шахтеру. Даже когда разговариваю с Зинченко...»
Футбол | 21 октября 2024, 16:49 3
АРТЕТА: «Я очень сочувствую Шахтеру. Даже когда разговариваю с Зинченко...»
АРТЕТА: «Я очень сочувствую Шахтеру. Даже когда разговариваю с Зинченко...»

Наставник Арсенала провел предматчевую пресс-конференцию накануне матча ЛЧ

Зинченко рассказал о ссоре с Гвардиолой. Жузеп сразу же завершил тренировку
Футбол | 22 октября 2024, 07:11 5
Зинченко рассказал о ссоре с Гвардиолой. Жузеп сразу же завершил тренировку
Зинченко рассказал о ссоре с Гвардиолой. Жузеп сразу же завершил тренировку

Александр признал, что был неправ в конфликте с тренером Манчестер Сити

Арсенал – Шахтер. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Футбол | 22.10.2024, 09:09
Арсенал – Шахтер. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Арсенал – Шахтер. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Источник: клуб Серии А подписал контракт с вингером Колоса
Футбол | 22.10.2024, 11:48
Источник: клуб Серии А подписал контракт с вингером Колоса
Источник: клуб Серии А подписал контракт с вингером Колоса
Легендарный Леннокс Льюис назвал боксера, ради которого вернется на ринг
Бокс | 22.10.2024, 07:47
Легендарный Леннокс Льюис назвал боксера, ради которого вернется на ринг
Легендарный Леннокс Льюис назвал боксера, ради которого вернется на ринг
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Флойд Мейвезер назвал одного боксера, с которым рад, что никогда не дрался
Флойд Мейвезер назвал одного боксера, с которым рад, что никогда не дрался
21.10.2024, 02:15 5
Бокс
Месси обошел Роналду по голам за карьеру без учета забитых мячей с пенальти
Месси обошел Роналду по голам за карьеру без учета забитых мячей с пенальти
20.10.2024, 09:53 2
Футбол
На обочине. 7 известных футболистов, которые уже год или более не играют
На обочине. 7 известных футболистов, которые уже год или более не играют
20.10.2024, 08:38
Футбол
MEGOGO бесплатно покажет 2 матча ЛЧ. Полная программа телеканала
MEGOGO бесплатно покажет 2 матча ЛЧ. Полная программа телеканала
20.10.2024, 13:25 21
Футбол
Флойд Мейвезер назвал самого мастеровитого бойца современного бокса
Флойд Мейвезер назвал самого мастеровитого бойца современного бокса
21.10.2024, 00:15
Бокс
Названа лучшая клубная команда в истории футбола. Это не Реал и не МЮ
Названа лучшая клубная команда в истории футбола. Это не Реал и не МЮ
21.10.2024, 05:43 7
Футбол
«Я бы его боялся». Майк Тайсон назвал боксера, который никогда не проиграет
«Я бы его боялся». Майк Тайсон назвал боксера, который никогда не проиграет
21.10.2024, 00:44 1
Бокс
Юлиан ГРЕССЕЛЬ: «Нам запретили голосовать за Месси»
Юлиан ГРЕССЕЛЬ: «Нам запретили голосовать за Месси»
21.10.2024, 12:26 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем