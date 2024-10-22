Англия22 октября 2024, 12:56 | Обновлено 22 октября 2024, 12:59
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Челси – Ньюкасл
27 октября в 16:00 состоится матч 9-го тура АПЛ
22 октября 2024, 12:56 | Обновлено 22 октября 2024, 12:59
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В воскресенье, 27 октября, состоится матч 9-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Челси» и «Ньюкасл».
Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 16:00 по киевскому времени.
В таблице АПЛ «Челси» занимает 6-е место с 14 очками. У «Ньюкасла» 9-я позиция и 12 пунктов.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.
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