Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Челси – Ньюкасл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Англии
Челси
27.10.2024 16:00 - : -
Ньюкасл
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
22 октября 2024, 12:47 | Обновлено 22 октября 2024, 12:54
29
0

Челси – Ньюкасл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 27 октября в 16:00 матч чемпионата Англии

22 октября 2024, 12:47 | Обновлено 22 октября 2024, 12:54
29
0
Челси – Ньюкасл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 27 октября, состоится матч 9-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Челси» и «Ньюкасл».

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 16:00 по киевскому времени.

В таблице АПЛ «Челси» занимает 6-е место с 14 очками. У «Ньюкасла» 9-я позиция и 12 пунктов.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.

Челси – Ньюкасл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
«Это безумье»: Зинченко – о реакции игроков Арсенала на войну в Украине
Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Челси – Ньюкасл
Экс-игрок Вест Хэма: «Челси не за что критиковать. Раньше это был цирк»
смотреть онлайн Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Челси - Ньюкасл Челси Ньюкасл
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Не хочу иметь ничего общего». Ветеран ВСУ раскритиковал ультрас Карпат
Футбол | 22 октября 2024, 12:04 1
«Не хочу иметь ничего общего». Ветеран ВСУ раскритиковал ультрас Карпат
«Не хочу иметь ничего общего». Ветеран ВСУ раскритиковал ультрас Карпат

Виктор Розовый во львовском дерби поддерживал «Рух»

Боб АРУМ: «Люди считают, что Дюбуа победил Усика»
Бокс | 22 октября 2024, 06:52 6
Боб АРУМ: «Люди считают, что Дюбуа победил Усика»
Боб АРУМ: «Люди считают, что Дюбуа победил Усика»

Известный промоутер сделал неожиданное заявление

«Это была ошибка». Журналист высказался о Мудрике
Футбол | 21.10.2024, 13:44
«Это была ошибка». Журналист высказался о Мудрике
«Это была ошибка». Журналист высказался о Мудрике
ФОТО. Наконец все увидели, как выглядит девушка Гави – она прекрасна
Футбол | 21.10.2024, 20:20
ФОТО. Наконец все увидели, как выглядит девушка Гави – она прекрасна
ФОТО. Наконец все увидели, как выглядит девушка Гави – она прекрасна
Легендарный Леннокс Льюис назвал боксера, ради которого вернется на ринг
Бокс | 22.10.2024, 07:47
Легендарный Леннокс Льюис назвал боксера, ради которого вернется на ринг
Легендарный Леннокс Льюис назвал боксера, ради которого вернется на ринг
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Победы Кривбасса и ЛНЗ, хет-трик украинца в Барселоне, молчание Довбика
Победы Кривбасса и ЛНЗ, хет-трик украинца в Барселоне, молчание Довбика
21.10.2024, 09:00
Другие виды
Назван лучший вратарь за последние 30 лет. Кто в символической сборной?
Назван лучший вратарь за последние 30 лет. Кто в символической сборной?
21.10.2024, 00:32 3
Футбол
Флойд Мейвезер назвал одного боксера, с которым рад, что никогда не дрался
Флойд Мейвезер назвал одного боксера, с которым рад, что никогда не дрался
21.10.2024, 02:15 5
Бокс
ФОТО. Флойд Мейвезер купил 60 домов в Нью-Йорке одновременно
ФОТО. Флойд Мейвезер купил 60 домов в Нью-Йорке одновременно
21.10.2024, 02:50
Бокс
Юлиан ГРЕССЕЛЬ: «Нам запретили голосовать за Месси»
Юлиан ГРЕССЕЛЬ: «Нам запретили голосовать за Месси»
21.10.2024, 12:26 1
Футбол
«Танцуют на костях наших воинов». Вернидуб сравнил Киев и Кривой Рог
«Танцуют на костях наших воинов». Вернидуб сравнил Киев и Кривой Рог
21.10.2024, 15:04 36
Футбол
Флойд Мейвезер назвал самого мастеровитого бойца современного бокса
Флойд Мейвезер назвал самого мастеровитого бойца современного бокса
21.10.2024, 00:15
Бокс
Месси обошел Роналду по голам за карьеру без учета забитых мячей с пенальти
Месси обошел Роналду по голам за карьеру без учета забитых мячей с пенальти
20.10.2024, 09:53 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем