Англия22 октября 2024, 12:47 | Обновлено 22 октября 2024, 12:54
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Челси – Ньюкасл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 27 октября в 16:00 матч чемпионата Англии
22 октября 2024, 12:47 | Обновлено 22 октября 2024, 12:54
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В воскресенье, 27 октября, состоится матч 9-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Челси» и «Ньюкасл».
Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 16:00 по киевскому времени.
В таблице АПЛ «Челси» занимает 6-е место с 14 очками. У «Ньюкасла» 9-я позиция и 12 пунктов.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.
Челси – Ньюкасл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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