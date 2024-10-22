В воскресенье, 27 октября, состоится матч 9-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Челси» и «Ньюкасл».

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 16:00 по киевскому времени.

В таблице АПЛ «Челси» занимает 6-е место с 14 очками. У «Ньюкасла» 9-я позиция и 12 пунктов.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.

Челси – Ньюкасл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция