Украина. Премьер лига22 октября 2024, 12:28 |
104
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Полесье – Колос
25 октября в 18:00 состоится матч 10-го тура УПЛ
22 октября 2024, 12:28 |
104
0
В пятницу, 25 октября, в 18:00 состоится матч 11-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Полесье» Житомир и «Колос» Ковалевка.
Команды встретятся в Житомире, на поле Центрального городского стадиона.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В таблице УПЛ «Полесье» занимает 3-е место, имея 21 очко после 9 матчей. У «Колоса» 8 пунктов и 13-я позиция.
Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 22 октября 2024, 09:09 22
Сложнейшее испытание для чемпиона Украины
Футбол | 22 октября 2024, 11:33 1
Портал GiveMeSport составил свою версию лучших спортсменов
Футбол | 21.10.2024, 13:44
Теннис | 21.10.2024, 16:35
Футбол | 21.10.2024, 15:04
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
21.10.2024, 00:44 3
20.10.2024, 23:01 5
21.10.2024, 00:32 3
21.10.2024, 07:07 9
21.10.2024, 01:55 2
Бокс
21.10.2024, 07:59 3
22.10.2024, 07:11 6