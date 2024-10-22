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  4. Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Полесье – Колос
Украина. Премьер лига
22 октября 2024, 12:28 |
104
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Полесье – Колос

25 октября в 18:00 состоится матч 10-го тура УПЛ

22 октября 2024, 12:28 |
104
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Полесье – Колос
УПЛ

В пятницу, 25 октября, в 18:00 состоится матч 11-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Полесье» Житомир и «Колос» Ковалевка.

Команды встретятся в Житомире, на поле Центрального городского стадиона.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В таблице УПЛ «Полесье» занимает 3-е место, имея 21 очко после 9 матчей. У «Колоса» 8 пунктов и 13-я позиция.

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV.

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где смотреть Полесье Житомир Колос Ковалевка Полесье - Колос чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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