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Премьер-лига
Полесье
25.10.2024 18:00 - : -
Колос Ковалевка
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Украина. Премьер лига
22 октября 2024, 12:19 | Обновлено 22 октября 2024, 12:23
103
0

Полесье – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

25 октября состоится матч 11-го тура УПЛ

22 октября 2024, 12:19 | Обновлено 22 октября 2024, 12:23
103
0
Полесье – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В пятницу, 25 октября, в 18:00 состоится матч 11-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Полесье» Житомир и «Колос» Ковалевка.

Команды встретятся в Житомире, на поле Центрального городского стадиона.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В таблице УПЛ «Полесье» занимает 3-е место, имея 21 очко после 9 матчей. У «Колоса» 8 пунктов и 13-я позиция.

Полесье – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

Телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и других.

Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (требуется регистрация)

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смотреть онлайн Полесье Житомир Полесье - Колос Колос Ковалевка чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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