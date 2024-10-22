Полесье – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
25 октября состоится матч 11-го тура УПЛ
В пятницу, 25 октября, в 18:00 состоится матч 11-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Полесье» Житомир и «Колос» Ковалевка.
Команды встретятся в Житомире, на поле Центрального городского стадиона.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В таблице УПЛ «Полесье» занимает 3-е место, имея 21 очко после 9 матчей. У «Колоса» 8 пунктов и 13-я позиция.
Полесье – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV
Телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и других.
Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (требуется регистрация)
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