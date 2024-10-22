Олег КОЖУШКО: «Это очень важная для нас победа»

Нападающий «Кривбасса» Олег Кожушко прокомментировал победу над луганской «Зарей» (1:0) в матче 10-го тура УПЛ.

– Вероятно, после победы у вас бушуют только хорошие эмоции?

– Да, это очень важная для нас победа. Была определенная полоса неудач, поражений. Нам очень было нужно сегодня взять три очка. Я считаю, что мы выиграли закономерно. «Кривбасс» создал много моментов, могли забивать и три, и больше голов. Хорошая заслуженная победа.

– Вы только-только вернулись после травмы. Как себя чувствуете?

– Слава Богу, восстановился. Очень рад вернуться на поле. Были моменты, но, к сожалению, не реализовал их. Буду работать, чтобы отличиться уже в следующих поединках.

– Клуб подписал Ндомбази, который сегодня дебютировал. Конкуренция растет?

– Конкуренция – это хорошо. Я думаю, это только на пользу нашей команде.

– Что скажете о следующем сопернике? Вам играть против ЛНЗ.

– Хороший соперник, если он впереди нас идет. Ожидаем интересного футбола. Мы будем настраиваться на победу, анализировать соперника и готовиться к игре.