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  4. Юрий ВАКУЛКО: «Мы уже давно должны были победить»
Украина. Премьер лига
22 октября 2024, 12:52 |
151
0

Юрий ВАКУЛКО: «Мы уже давно должны были победить»

Полузащитник «Кривбасса» прокомментировал победу над «Зарей»

22 октября 2024, 12:52 |
151
0
Юрий ВАКУЛКО: «Мы уже давно должны были победить»
ФК Кривбасс. Юрий Вакулко

Полузащитник «Кривбасса» Юрий Вакулко прокомментировал победу над луганской «Зарей» (1:0) в матче 10-го тура УПЛ.

– Какое настроение после победы?

– Все хорошо. Я считаю, что мы уже давно должны были победить. Немножко не было фарта. Но сегодня мы забили один гол, и он стал победным. Могли забить еще, ведь моментов хватало: стойка, перекладина.

– Вы отличились сразу после перерыва. Что говорил тренер в раздевалке?

– Юрий Николаевич подчеркивал, что все хорошо; чтобы мы продолжали играть в том же духе, что гол обязательно придет. Как оно в итоге и произошло.

– «Кривбасс» не побеждал долгое время. Как-то отпраздновали в раздевалке?

– Сегодня перед игрой в раздевалке мы об этом говорили, что уже давно не побеждали. Мы всегда много создаем в этом сезоне, но немного подводит реализация. Считаю, что это самое главное, над чем нам надо сейчас работать. Сегодня счет 1:0, но мы могли еще больше забить.

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Юрий Вакулко чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Заря Луганск Украинская Премьер-лига Заря - Кривбасс
Дмитро Вербинський Источник: ФК Кривбасс
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