Юрий ВАКУЛКО: «Мы уже давно должны были победить»
Полузащитник «Кривбасса» прокомментировал победу над «Зарей»
Полузащитник «Кривбасса» Юрий Вакулко прокомментировал победу над луганской «Зарей» (1:0) в матче 10-го тура УПЛ.
– Какое настроение после победы?
– Все хорошо. Я считаю, что мы уже давно должны были победить. Немножко не было фарта. Но сегодня мы забили один гол, и он стал победным. Могли забить еще, ведь моментов хватало: стойка, перекладина.
– Вы отличились сразу после перерыва. Что говорил тренер в раздевалке?
– Юрий Николаевич подчеркивал, что все хорошо; чтобы мы продолжали играть в том же духе, что гол обязательно придет. Как оно в итоге и произошло.
– «Кривбасс» не побеждал долгое время. Как-то отпраздновали в раздевалке?
– Сегодня перед игрой в раздевалке мы об этом говорили, что уже давно не побеждали. Мы всегда много создаем в этом сезоне, но немного подводит реализация. Считаю, что это самое главное, над чем нам надо сейчас работать. Сегодня счет 1:0, но мы могли еще больше забить.
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