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22 октября 2024, 12:18 | Обновлено 22 октября 2024, 12:23
88
0

РАУЛЬ: «Я играл с Зиданом и Роналду. Но лучший Месси»

Легенда мадридского Реала сделал неожиданное заявление

22 октября 2024, 12:18 | Обновлено 22 октября 2024, 12:23
88
0
РАУЛЬ: «Я играл с Зиданом и Роналду. Но лучший Месси»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Легендарный футболист мадридского «Реала» Рауль неожиданно выбрал Лионеля Месси в качестве лучшего футболиста в мире:

«Мне повезло играть со многими личностями – Луиш Фигу, Криштиану Роналду, Зинедин Зидан. Но я все равно скажу, что Месси – лучший.

Его движения выглядят очень легкими, непринужденными, а иногда невозможными. Когда вы наблюдаете за его игрой, складывается ощущения, что Месси расслабленно играет во дворе со своими друзьями», – сказал Рауль.

За свою карьеру Рауль провел 741 матч за мадридский «Реал» и забил невероятные 323 гола, что вывело его на третью строчку в списке лучших бомбардиров в истории клуба.

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Микола Титюк Источник: Sport Bible
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