РАУЛЬ: «Я играл с Зиданом и Роналду. Но лучший Месси»
Легенда мадридского Реала сделал неожиданное заявление
Легендарный футболист мадридского «Реала» Рауль неожиданно выбрал Лионеля Месси в качестве лучшего футболиста в мире:
«Мне повезло играть со многими личностями – Луиш Фигу, Криштиану Роналду, Зинедин Зидан. Но я все равно скажу, что Месси – лучший.
Его движения выглядят очень легкими, непринужденными, а иногда невозможными. Когда вы наблюдаете за его игрой, складывается ощущения, что Месси расслабленно играет во дворе со своими друзьями», – сказал Рауль.
За свою карьеру Рауль провел 741 матч за мадридский «Реал» и забил невероятные 323 гола, что вывело его на третью строчку в списке лучших бомбардиров в истории клуба.
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