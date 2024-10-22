ВИДЕО. Трэш из Бельгии. Игроку в день рождения оторвало пальцы на поле

В матче чемпионата Бельгии между «Мененом» и СК «Циллебеке» произошла жуткая история.

После игры, которая завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев, 26-летний футболист «Менена» Фабио Скифано остался без одного пальца руки. Также пополам были поделены еще 2 фаланги.

Дело в том, что после поединка один из болельщиков бросил на поле петарду. Фабио решил подобрать ее и убрать с поля, но она взорвалась в его году. Ужаса истории добавляет тот факт, что в этот день футболист праздновал свой день рождения.

Кроме футбола, Скифано работает строителем и занимается кик-боксингом, но, по прогнозу врачей, эти виды своей деятельности игроку придется оставить в прошлом.

ВИДЕО. Треш из Бельгии. Игроку в день рождения оторвало пальцы на поле