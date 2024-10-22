В пятницу, 25 октября, в 15:30 состоится матч 11-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Рух» Львов и «Черноморец» Одесса.

Команды встретятся на стадионе «Арена Львов».

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В таблице УПЛ «Рух» занимает 7-е место с 13 очками после 9 матчей. У «Черноморца» 11 пунктов и 10-я позиция.

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV