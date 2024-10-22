Рух – Черноморец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
25 октября состоится матч 11-го тура УПЛ
В пятницу, 25 октября, в 15:30 состоится матч 11-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Рух» Львов и «Черноморец» Одесса.
Команды встретятся на стадионе «Арена Львов».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В таблице УПЛ «Рух» занимает 7-е место с 13 очками после 9 матчей. У «Черноморца» 11 пунктов и 10-я позиция.
Рух – Черноморец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV
Телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и других.
Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (требуется регистрация)
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