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Премьер-лига
Рух Львов
25.10.2024 15:30 - : -
Черноморец
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
22 октября 2024, 11:29 | Обновлено 22 октября 2024, 11:32
33
0

Рух – Черноморец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

25 октября состоится матч 11-го тура УПЛ

22 октября 2024, 11:29 | Обновлено 22 октября 2024, 11:32
33
0
Рух – Черноморец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В пятницу, 25 октября, в 15:30 состоится матч 11-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Рух» Львов и «Черноморец» Одесса.

Команды встретятся на стадионе «Арена Львов».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В таблице УПЛ «Рух» занимает 7-е место с 13 очками после 9 матчей. У «Черноморца» 11 пунктов и 10-я позиция.

Рух – Черноморец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

Телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и других.

Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (требуется регистрация)

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смотреть онлайн Рух - Черноморец Рух Львов Черноморец Одесса чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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