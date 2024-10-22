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Украина. Первая лига
22 октября 2024, 11:39 | Обновлено 22 октября 2024, 11:40
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Вторая осечка Агробизнеса, отставка Кривенцова и победа Мариуполя

Обзор 13-го тура Первой лиги

22 октября 2024, 11:39 | Обновлено 22 октября 2024, 11:40
340
0
Вторая осечка Агробизнеса, отставка Кривенцова и победа Мариуполя
fscmariupol.com.ua

19-20 октября в рамках Первой лиги состоялось 8 матчей. В этих поединках было забито 17 мячей, что в среднем 2,125 гола за игру.

«Эпицентр» расписал мировую 1:1 с харьковским «Металлистом». За команду с Хмельницкой области очередным голом в этой кампании отличился Даниил Кравчук. Отметим, что коллективы их Харькова и Каменец-Подольского не проигрывают уже по три матча подряд.

С таким же результатом 1:1 завершилась встреча между тернопольской «Нивой» и «Буковиной». После этого ничейного поединка серия без побед у «Нивы» составляет 6 матчей, а у «Буковины» – 4. К слову, по информации ТаТоТаке, руководство черновицкого клуба решило прекратить сотрудничество с Валерием Кривенцовым, который занимал должность главного тренера в команде.

Второй раз в сезоне потерпел поражение «Агробизнес», который на своем поле уступил «Прикарпатью» со счетом 0:1. За коллектив из Ивано-Франковска победным голом с пенальти отличился в первом тайме Василий Француз.

Также со счетом 1:0 добился выездной виктории «Минай», который оказался сильнее «Подолья». В этой встрече победный гол в свой актив записал Артур Ременяк.

Снова порадовала своих фанатов «Виктория», которая победила «Кудровку» со счетом 2:0. Для сумской команды это вторая победа кряду и четвертый матч подряд, в котором она не пропускает мячей. Также отметим, что беспроигрышная серия «Виктории» длится уже 6 поединков. А для «Кудровки» прервалась серия из семи матчей без поражений.

«Металлист 1925» с голами Василия Кравца и бразильца Ари Моуры взял три очка в матче с ФК ЮКСА. Для харьковчан это вторая победа кряду, а коллектив из Киевской области не может выиграть уже четыре встречи подряд.

Запорожский «Металлург» сыграл вничью с «Полтавой», которая не может победить уже в трех матчах кряду. По поводу «Металлурга» добавим, что запорожцы не могут победить уже в десяти встречах кряду, но выездную ничью с «муниципалами» из Полтавы подопечные Ильи Близнюка однозначно могут занести себе в актив.

«Мариуполь» после того, как в предыдущем туре не вышел на поле с ФК ЮКСА, все-таки сыграл поединок против «Диназа.» Директор приазовцев Павел Ляхов заявил, что были найдены необходимые 80 тысяч гривен на проведение поединка с «Диназом», который мариупольская команда выиграла со счетом 3:0.

В турнирной таблице ситуация на данный момент следующая. В Группе А с 27 очками в активе по-прежнему лидирует «Агробизнес», за которым расположились «Эпицентр», «Буковина» и «Металлист» – у всех команд по 16 баллов. В Группе Б лидером является «Полтава» с 22 очками в активе. За ней идут «Виктория» (19), «Кудровка» (19), ЮКСА (18), «Металлист 1925» (17) и «Мариуполь» (15).

Что касается голеадоров, то в Группе А с 7 голами лидирует Даниил Кравчук («Эпицентр»), а на втором месте с 5 забитыми мячами идет Артур Ременяк («Минай»). В Группе Б лидерами в являются «Парагвайо» из ФК ЮКСА и Руслан Паламар из Виктории, которые записали в свой актив по 5 автографов в воротах оппонентов.

Первая лига

Группа А

Эпицентр – Металлист – 1:1
Голы: Кравчук, 35 – Луцив, 23 (с пенальти).

Агробизнес – Прикарпатье – 0:1
Гол: Француз, 33 (с пенальти).

Подолье – Минай – 0:1
Гол: Ременяк, 18.

Нива (Тернополь) – Буковина – 1:1
Голы: Сидун, 69 – Гончарук, 38.

Группа Б

Кудровка – Виктория – 0:2
Голы: Евпак, 25, Сасовский, 59.

Металлист 1925 – ЮКСА – 2:0
Голы: Кравец, 58, Ари Моура, 64.

Полтава – Металлург (Запорожье) – 2:2
Голы: Фальковский, 9 (автогол), Щербак, 73 (с пенальти) – Близниченко, 75, Иродовский, 90.

Мариуполь – Диназ – 3:0
Голы: Пуди, 21, Фатеев, 67, Быковский, 90+3.

Интрига следующего тура заключается в том, как сыграет после отставки Кривенцова «Буковина» с «Эпицентром», что после сенсационной победы в Волочиске предложит «Прикарпатье» «Подолью», а также каким будет итог противостояния между «Нивой» Юрия Вирта и «Минаем» Желько Любеновича.

Также интересным будет матч «Виктории» и «Полтавы», которые лидируют в Группе Б. Многообещающим является поединок «Металлурга» и «Мариуполя». Главное, чтобы у приазовцев нашлись средства на выездную встречу. Также в не менее интересных противостояниях «Кремень» примет в родных стенах «Кудровку», а «Диназ» встретится с «Металлистом 1925».

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Источник: Буковина прекратила сотрудничество с Кривенцовым
Первая лига Украины обзор тура Первой лиги
Дмитрий Котков
Дмитрий Котков Sport.ua
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