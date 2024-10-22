Опубликован рейтинг самых ловких футболистов в истории. Роналду – девятый
Портал GiveMeSport составил свою версию лучших спортсменов
Портал GiveMeSport составил рейтинг самых ловких футболистов в истории. Оценивалась не только скорость футболиста, но и его способность резко менять направление бега, а также способность быстро реагировать на различные ситуации на поле.
Рейтинг возглавил футболист сборной Аргентины Лионель Месси, а вот его главный соперник – Криштиану Роналду – оказался только на девятом месте.
Самые ловкие футболисты в истории:
- Лионель Месси
- Неймар
- Диего Марадона
- Роналдиньо
- Пеле
- Эден Азар
- Андрес Иньеста
- Зинедин Зидан
- Криштиану Роналду
- Златан Ибрагимович
- Джамал Мусиала
Эксперты считают, что победитель рейтинга Лионель Месси всегда создавал революцию в футболе. Несмотря на небольшой рост, аргентинец всегда славился своей техникой и мастерством. Месси побил множество рекордов и оставил заметный след в истории «Барселоны» и сборной Аргентины.
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