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22 октября 2024, 11:33 |
904
1

Опубликован рейтинг самых ловких футболистов в истории. Роналду – девятый

Портал GiveMeSport составил свою версию лучших спортсменов

22 октября 2024, 11:33 |
904
1
Опубликован рейтинг самых ловких футболистов в истории. Роналду – девятый
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Портал GiveMeSport составил рейтинг самых ловких футболистов в истории. Оценивалась не только скорость футболиста, но и его способность резко менять направление бега, а также способность быстро реагировать на различные ситуации на поле.

Рейтинг возглавил футболист сборной Аргентины Лионель Месси, а вот его главный соперник – Криштиану Роналду – оказался только на девятом месте.

Самые ловкие футболисты в истории:

  1. Лионель Месси
  2. Неймар
  3. Диего Марадона
  4. Роналдиньо
  5. Пеле
  6. Эден Азар
  7. Андрес Иньеста
  8. Зинедин Зидан
  9. Криштиану Роналду
  10. Златан Ибрагимович
  11. Джамал Мусиала

Эксперты считают, что победитель рейтинга Лионель Месси всегда создавал революцию в футболе. Несмотря на небольшой рост, аргентинец всегда славился своей техникой и мастерством. Месси побил множество рекордов и оставил заметный след в истории «Барселоны» и сборной Аргентины.

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Лионель Месси Криштиану Роналду Эден Азар Андрес Иньеста Джамал Мусиала Пеле Роналдиньо Зинедин Зидан Неймар Златан Ибрагимович Диего Марадона
Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
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Комментарии 1
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sokolyk
Тоді швидше це найрізкіші футболісти, але аж ніяк не найспритніші...
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