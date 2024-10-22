Опубликован рейтинг самых ловких футболистов в истории. Роналду – девятый

Портал GiveMeSport составил рейтинг самых ловких футболистов в истории. Оценивалась не только скорость футболиста, но и его способность резко менять направление бега, а также способность быстро реагировать на различные ситуации на поле.

Рейтинг возглавил футболист сборной Аргентины Лионель Месси, а вот его главный соперник – Криштиану Роналду – оказался только на девятом месте.

Самые ловкие футболисты в истории:

Лионель Месси Неймар Диего Марадона Роналдиньо Пеле Эден Азар Андрес Иньеста Зинедин Зидан Криштиану Роналду Златан Ибрагимович Джамал Мусиала

Эксперты считают, что победитель рейтинга Лионель Месси всегда создавал революцию в футболе. Несмотря на небольшой рост, аргентинец всегда славился своей техникой и мастерством. Месси побил множество рекордов и оставил заметный след в истории «Барселоны» и сборной Аргентины.