Цифры и факты. Важнейшие события 10-го тура УПЛ

Наиболее важные цифры 10-го тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре.

«Динамо» выигрывает у «Оболони» во всех трех встречах в УПЛ (мячи 11-3).

Динамовцы одерживают в общем 3-ю победу подряд (мячи 10-2), а на чужих полях – 6-ю (мячи 17-4).

Александр Шовковский празднует 10-ю крупную викторию в чемпионатах Украины.

Бело-синие продлевают общую беспроигрышную серию до 11 матчей (+10=1), а гостевую безничейную – до 12 (+11-1).

Автогол Тараса Михавко прерывает на 320-й минуте самую продолжительную в этом сезоне сухую серию киевлян.

Динамовцы реализовывают 13-й пенальти подряд.

100-й матч в клубной карьере проводит Владислав Ванат (ЧУ – 77, КУ – 1, ЕК – 22).

45-й мяч в рядах украинских клубов забивает Александр Караваев (ЧУ – 33, КУ – 5, ЕК – 7), 35-й – Владислав Ванат (ЧУ – 32, ЕК – 3), 4-й раз поразивший ворота «Оболони».

ФК Динамо. Владислав Ванат

Первый гол Владислава Ваната становится 100-м для «Динамо» при Александре Шовковском (ЧУ – 87, ЕК – 13).

20-й мяч за бело-синих в УПЛ забивает Николай Шапаренко.

Александр Караваев становится автором 10-го гола динамовцев в баталиях с «пивоварами».

«Шахтер» берет верх над «Колосом» в общем 6-й раз подряд (мячи 15-4), а в гостях– 4-й (мячи 9-2).

Горняки становятся второй командой после «Динамо», одержавшей 300 побед в чемпионатах Украины на чужих полях.

Оранжево-черные проводят 200-й сухой матч в гостях.

«Колос» по-прежнему не может отпраздновать викторию во встречах с «Шахтером» – 1 ничья и 11 поражений.

Ковалевцы завершают сухую серию – на 353-й минуте и продлевают безголевую – до 298.

Косовар Илир Красники становится автором 20-го победного автогола легионеров в чемпионатах Украины.

«Александрия» 3-й раз подряд берет верх над «Ворсклой» на своем поле, забив при этом 5 мячей и не пропустив ни одного.

Подопечные Руслана Ротаня становятся авторами 30-й победы хозяев в сезоне-2024/25.

Беспроигрышная серия черно-желто-зеленых достигает 14 матчей (+9=5).

Александр Беляев забивает 30-й мяч александрийцев во встречах с полтавчанами, в том числе 20-й – в родных стенах.

«Ворскла» терпит 205-е поражение в гостях и повторяет антирекорд УПЛ, принадлежащий запорожскому «Металлургу».

«Полесье» обновляет два клубных достижения, продлив общую беспроигрышную серию до 14 матчей (+9=5), а домашнюю – до 10 (+6=4).

Подопечные Имада Ашура завершают две рекордных голевых серии: общую – из 13 игр и домашнюю – из 11. Последний раз житомиряне не забивали 21 апреля – 0:3 в гостях с «Динамо», а в родных стенах – 1 марта – 0:1 с ЛНЗ.

«Левый берег» обходится без голов 453 минуты подряд, а на чужих полях – 273.

ЛНЗ вносит три поправки в таблицу клубных достижений, продлив общую голевую серию до 5 матчей, а домашние беспроигрышную и забивную – до 4-х (+3=1).

«Сиреневые» завершают свою «рекордную» серию с пропущенными голами, которая составила 8 игр. Последний раз черкасщане оставались «сухими» 4 августа - 1:0 дома с «Левым берегом».

Голкиперы ЛНЗ с 7-й попытки впервые выигрывают пенальтийскую дуэль.

Личный антирекорд устанавливает «Ингулец», не знающий побед 11 матчей подряд (=5-6).

13-й удар с «точки» красно-желтых и 5-й – «сиреневых» впервые не завершается голом.

«Заря» продлевает свою безничейную серию до12 игр (+4-8), оставаясь единственной командой, обходящейся без мировых в этом сезоне.

Луганчане проводят 90-й безголевой матч в родных стенах.

Французский хавбек Ноа Ндомбази становится 10-м легионером, задействованным «Кривбассом» в УПЛ-2024/25.

Завершается 10-матчевая безничейная серия во встречах «Черноморца» и «Вереса» (+3-7). Единственный до сего времени раз команды делили очки между собой еще 14 ноября 1993 года – 1:1 в Одессе.

«Моряки» становятся вторым коллективом после «Ворсклы», подписавшим 100 мировых в родных стенах.

Одесситы завершают свою рекордную домашнюю серию без ничьих, которая составила 17 игр (+7-10). Последний раз сине-черные расходились миром с гостями 30 сентября 2023 года - 0:0 с «Зарей».

Автогол Евгения Морозко на 391-й минуте прерывает безголевой сериал «Черноморца» в домашних баталиях с ровенчанами.

«Верес» бьет личный рекорд 30-летней давности, забивая 7-ю игру подряд.

«Рух» проводит 40-й безголевой матч в УПЛ.

Желто-черные завершают свою домашнюю сухую серию на рекордной 326-й минуте.

50-й матч в чемпионатах Украины проводит Роман Гончаренко («Верес»), 1-й – Ноа Ндомбази («Кривбасс»), Иван Лосенко («Ингулец») и Даниил Юшко («Оболонь»).

В 3-м для себя клубе элитного дивизиона дебютирует Богдан Векляк («Карпаты»), во 2-м – Эдуард Сарапий («Полесье»).

15-й мяч в УПЛ забивает Владимир Бражко, 5-й – Семен Вовченко, 1-й – Жан Педрозу (в 5-й игре).

В 3-й команде элиты открывает голевой счет Илья Путря (ЛНЗ).

ФК ЛНЗ. Илья Путря

3-й дубль в украинских чемпионатах делает Владислав Ванат, 1-й – Илья Путря (в 87-м матче).

3-ю игру подряд не уходит с поля без забитых мячей Тарас Михавко. Но если в первом матче этой серии он поразил ворота соперников, то в двух последующих – свои.

4-й пенальти из 4-х реализовывает Владислав Ванат.

3-ю пенальтийскую дуэль из 8 выигрывает Алексей Паламарчук, 1-ю из 3-х – Евгений Кучеренко.

45-й сухой матч в чемпионатах Украины проводит Евгений Волынец.

70-й поединок в элитном дивизионе проводит арбитр из Кропивницкого Виктор Копиевский.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ