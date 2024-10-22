«Не хочу иметь ничего общего». Ветеран ВСУ раскритиковал ультрас Карпат

Известный украинский комик и военный Виктор Розовый, который сейчас проходит реабилитацию после тяжелого ранения, рассказал, за кого болел во львовском дерби между «Рухом» и «Карпатами» (0:1) в матче 10-го тура УПЛ:

«Я болел за «Рух». К футбольному клубу «Карпаты» у меня никаких претензий нет, но вот именно к фанатам львовского футбольного клуба очень большие претензии. Ведь когда фанаты всю жизнь поют: «Кто полезет в погреб, а кто под пули пойдет», а сами находятся во Львове - это ультрас львовских «Карпат».

Я лично сейчас лично хейтер ультрас львовских «Карпат». Они еще почему-то «прыгают» на детей из академии «Руха». Вот такие они, львовские фанаты «Карпат». Я когда-то тоже был ультрасом львовских «Карпат», но сейчас вообще не хочу иметь никакого отношения к ним».