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Украина. Премьер лига
22 октября 2024, 12:04 | Обновлено 22 октября 2024, 12:22
647
1

«Не хочу иметь ничего общего». Ветеран ВСУ раскритиковал ультрас Карпат

Виктор Розовый во львовском дерби поддерживал «Рух»

22 октября 2024, 12:04 | Обновлено 22 октября 2024, 12:22
647
1
«Не хочу иметь ничего общего». Ветеран ВСУ раскритиковал ультрас Карпат
УПЛ-ТВ. Виктор Розовый

Известный украинский комик и военный Виктор Розовый, который сейчас проходит реабилитацию после тяжелого ранения, рассказал, за кого болел во львовском дерби между «Рухом» и «Карпатами» (0:1) в матче 10-го тура УПЛ:

«Я болел за «Рух». К футбольному клубу «Карпаты» у меня никаких претензий нет, но вот именно к фанатам львовского футбольного клуба очень большие претензии. Ведь когда фанаты всю жизнь поют: «Кто полезет в погреб, а кто под пули пойдет», а сами находятся во Львове - это ультрас львовских «Карпат».

Я лично сейчас лично хейтер ультрас львовских «Карпат». Они еще почему-то «прыгают» на детей из академии «Руха». Вот такие они, львовские фанаты «Карпат». Я когда-то тоже был ультрасом львовских «Карпат», но сейчас вообще не хочу иметь никакого отношения к ним».

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Дмитро Вербинський Источник: УПЛ-ТВ
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Комментарии 1
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dudigo78
Ну і який ти ультрас (колишній)? Колишніх ультрасів не буває. Ти або ультрас і з клубом назавжди, або ти кузьміч і за тих, хто краще грає чи в кого дешевші квитки. А щодо ультрасів на фронті, то не тобі клоун розказувати за ультрасів Карпат. Правильно кажуть, що клоуни-коміки мають займатися тим, чим і займаються, а не лізти на фронт, чи тим більше в політику. Бо результат ми всі бачимо, і він плачевний.
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