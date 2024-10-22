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  4. К радости Лунина. Куртуа может покинуть Реал и сменить чемпионат
Испания
22 октября 2024, 11:05 |
2369
1

К радости Лунина. Куртуа может покинуть Реал и сменить чемпионат

Бельгийским вратарем заинтересовались клубы Саудовской Аравии

22 октября 2024, 11:05 |
2369
1
К радости Лунина. Куртуа может покинуть Реал и сменить чемпионат
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

Бельгийский вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа заинтересовал клубы Саудовской Аравии, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, руководители «сливочных» уверены, что 32-летний футболист не поддастся соблазну больших денег и останется в королевском клубе.

Напомним, Тибо Куртуа в «Реале» является конкурентом украинского вратаря Андрея Лунина.

В сезоне 2024/25 Тибо Куртуа провел 11 матчей на клубном уровне, пропустив 8 голов. В 4 встречах голкиперу удалось сохранить свои ворота «сухими». Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.

Ранее Тибо Куртуа высказался относительно конкуренции с Андреем Луниным.

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Тибо Куртуа Реал Мадрид Андрей Лунин чемпионат Саудовской Аравии по футболу трансферы трансферы Ла Лиги
Дмитро Вербинський Источник: Fichajes.net
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Комментарии 1
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zhyr
Це Реал. Навряд чи буде грати футболіст за 9 млн. Куплять когось за 100, навіть якщо він не краще Луніна.
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