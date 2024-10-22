К радости Лунина. Куртуа может покинуть Реал и сменить чемпионат

Бельгийский вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа заинтересовал клубы Саудовской Аравии, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, руководители «сливочных» уверены, что 32-летний футболист не поддастся соблазну больших денег и останется в королевском клубе.

Напомним, Тибо Куртуа в «Реале» является конкурентом украинского вратаря Андрея Лунина.

В сезоне 2024/25 Тибо Куртуа провел 11 матчей на клубном уровне, пропустив 8 голов. В 4 встречах голкиперу удалось сохранить свои ворота «сухими». Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.

Ранее Тибо Куртуа высказался относительно конкуренции с Андреем Луниным.