К радости Лунина. Куртуа может покинуть Реал и сменить чемпионат
Бельгийским вратарем заинтересовались клубы Саудовской Аравии
Бельгийский вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа заинтересовал клубы Саудовской Аравии, сообщает испанское издание Fichajes.net.
По информации источника, руководители «сливочных» уверены, что 32-летний футболист не поддастся соблазну больших денег и останется в королевском клубе.
Напомним, Тибо Куртуа в «Реале» является конкурентом украинского вратаря Андрея Лунина.
В сезоне 2024/25 Тибо Куртуа провел 11 матчей на клубном уровне, пропустив 8 голов. В 4 встречах голкиперу удалось сохранить свои ворота «сухими». Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.
Ранее Тибо Куртуа высказался относительно конкуренции с Андреем Луниным.
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