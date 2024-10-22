«Анчелотти сказал, что я ему нужен». Кроос – о переходе в Реал

Легендарный экспозащитник «Реала» и сборной Германии Тони Кроос рассказал о своем переходе и адаптации в королевском клубе:

«Я помню, что Карло позвонил мне, когда я был на чемпионате мира в Германии, и сказал: "Я хочу, чтобы ты играл за нас". И я ему ответил: «Я тоже, но ты только что выиграл Лигу чемпионов». Анчелотти сказал мне, что я ему нужен, что я усилию команду... и это придало мне большую уверенность перед прибытием. И не было ни минуты за десять лет, чтобы я думал о том, чтобы уйти. Этого нельзя планировать, потому что ты можешь хотеть быть здесь всю жизнь, но в какой-то момент тебя не будут любить в клубе или не продлят контракт, но этого тоже не произошло. Лучшее то, что отношения никогда не менялись и даже в плохие времена клуб не сомневался во мне.

Первые два года было немного тяжело, потому что я не владел языком, мне было 24 года, у меня был девятимесячный сын... Это большое изменение. И с первого дня я должен был хорошо играть. Это нелегко. Но футбол влияет на личную жизнь, и то, что все было хорошо изначально, очень помогло.Многие годы мы ясно осознавали, что хотим жить в Мадриде, потому что дети, кроме прочего, знают, как жить только здесь. Мой маленький сын родом отсюда, а дети имеют своих друзей, свои занятия, свою школу... А еще солнца много!»

Тони Кроос перешел в «Реал» летом 2014 года из «Баварии» за 25 миллионов евро. 34-летний полузащитник объявил об окончании карьеры летом 2024 года.

За королевский клуб немец провел 465 матчей во всех турнирах, в которых отличился забитыми голами 28 раз и отдал 99 голевых передач.