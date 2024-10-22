«Не забывайте». Лужный признался, не «украл» ли Шевченко Золотой мяч у Анри

Бывший защитник лондонского «Арсенала» Олег Лужный высказался о «Золотом мяче 2004».

– В 2004-м, когда «Золотой мяч» выиграл Андрей Шевченко, Анри занял в голосовании лишь четвертое место, однако многие фаны до сих пор считают, что именно француз был достоин награды в том году. А каково ваше мнение?

– Шевченко также тогда был на пике формы и провел очень удачный год. Да и не только тот год у него был успешным. Не забывайте, что до этого Шевченко уже дважды занимал третье место в голосовании «Золотого мяча». Поэтому считаю, он заслужил награду. А что касается Анри, то в те времена ему можно было «Золотой мяч» вручать чуть ли не каждый сезон.

Ранее Олег Лужный назвал украинского футболиста, который смог бы заиграть в составе «Арсенала».