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22 октября 2024, 04:13 |
179
1

ФОТО. Георгий Судаков впечатлил выбором книги. Это мощно

Полузащитник Шахтера накануне матча против Арсенала опубликовал свою книжную рекомендацию

22 октября 2024, 04:13 |
179
1
ФОТО. Георгий Судаков впечатлил выбором книги. Это мощно
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Полузащитник «Шахтера» и сборной Украины Георгий Судаков в сторис IG опубликовал книгу, которую он сейчас читает.

Накануне матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против лондонского «Арсенала» 22-летний украинец читает книгу авторства Ирвина Ялома «Лжец на кушетке. Психотерапевтические рассказы», сопротив фото треком Illy1 «Game of life».

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Ирвин Ялом – один из лучших авторов в жанре психологической литературы.

Как видим, Георгий настраивается на матч достаточно своеобразно:

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Георгий Судаков Шахтер Донецк фото lifestyle
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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Комментарии 1
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AndiM
Піарники в нього такі ж тупі , як і у регбіста кривоногого який ганьбить своєю грою всю Україну.
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