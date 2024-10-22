ФОТО. Георгий Судаков впечатлил выбором книги. Это мощно

Полузащитник «Шахтера» и сборной Украины Георгий Судаков в сторис IG опубликовал книгу, которую он сейчас читает.

Накануне матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против лондонского «Арсенала» 22-летний украинец читает книгу авторства Ирвина Ялома «Лжец на кушетке. Психотерапевтические рассказы», сопротив фото треком Illy1 «Game of life».

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Ирвин Ялом – один из лучших авторов в жанре психологической литературы.

Как видим, Георгий настраивается на матч достаточно своеобразно: