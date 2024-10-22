ВИДЕО. Пике рассказал всю правду о разводе с Шакирой

Жерар Пике впервые высказался после скандального разводного процесса с Шакирой – экс-женой бывшего футболиста.

Ранее была информации, что экс-футболист «Барселоны» изменял жене и поэтому звездная певица решила завершить отношения с Жераром.

В интервью CNN Пике наконец рассказал что тогда происходило и как он переживал тот непростой период, когда пара проходила и судебное разбирательство относительно опеки над детьми – Сашей и Миланом.

«Я всегда был очень спокойным. Я знаю мир, в котором мы живем. Я знаю, что каждый любит высказывать свое мнение. СМИ контролируют информацию и, в общем, каждый говорит то, что хочет продать», – сказал Пике.

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Кроме того, он дал понять, что не все рассказанные истории про их развод отражают реальность: «СМИ рассказали неправдивую историю, всё было не так. Я не могу это контролировать. Я всегда считал, что лучше всего – быть окруженным моей семьей, моими друзями, людьми, которые действительно знают меня, они знают, какой я и что я делаю, и это дает мне большое спокойствие».

Наконец, Пике поделился размышлениями о своей нынешней жизни: «Я счастлив, я прекрасно провожу время и чувствую себя привилегированным. Жизнь, которую я имел, возможность играть за клуб моей жизни более 20 лет, замечательные дети, невероятная семья, друзья на всю жизнь... Я планирую наслаждаться жизнью и дальше», – подытожил экс-футболист.