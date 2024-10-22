Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Пике рассказал всю правду о разводе с Шакирой
Другие новости
22 октября 2024, 03:50 |
279
2

ВИДЕО. Пике рассказал всю правду о разводе с Шакирой

Экс-защитник Барселоны и сборной Испании прервал молчание

22 октября 2024, 03:50 |
279
2
ВИДЕО. Пике рассказал всю правду о разводе с Шакирой
Getty Images/Global Images Ukraine. Жерар Пике

Жерар Пике впервые высказался после скандального разводного процесса с Шакирой – экс-женой бывшего футболиста.

Ранее была информации, что экс-футболист «Барселоны» изменял жене и поэтому звездная певица решила завершить отношения с Жераром.

В интервью CNN Пике наконец рассказал что тогда происходило и как он переживал тот непростой период, когда пара проходила и судебное разбирательство относительно опеки над детьми – Сашей и Миланом.

«Я всегда был очень спокойным. Я знаю мир, в котором мы живем. Я знаю, что каждый любит высказывать свое мнение. СМИ контролируют информацию и, в общем, каждый говорит то, что хочет продать», – сказал Пике.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Кроме того, он дал понять, что не все рассказанные истории про их развод отражают реальность: «СМИ рассказали неправдивую историю, всё было не так. Я не могу это контролировать. Я всегда считал, что лучше всего – быть окруженным моей семьей, моими друзями, людьми, которые действительно знают меня, они знают, какой я и что я делаю, и это дает мне большое спокойствие».

Наконец, Пике поделился размышлениями о своей нынешней жизни: «Я счастлив, я прекрасно провожу время и чувствую себя привилегированным. Жизнь, которую я имел, возможность играть за клуб моей жизни более 20 лет, замечательные дети, невероятная семья, друзья на всю жизнь... Я планирую наслаждаться жизнью и дальше», – подытожил экс-футболист.

По теме:
ФОТО. Георгий Судаков впечатлил выбором книги. Это мощно
ФОТО. Женская сборная Украины провела занятие в тренажерном зале
ВИДЕО. Звездный футболист сделал предложение итальянской секс-бомбе
Жерар Пике Барселона фото lifestyle Шакира девушки
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Крутой камбек на тай-брейке. Соболева в двухдневном матче одолела нейтралку
Теннис | 21 октября 2024, 20:59 3
Крутой камбек на тай-брейке. Соболева в двухдневном матче одолела нейтралку
Крутой камбек на тай-брейке. Соболева в двухдневном матче одолела нейтралку

Анастасия переиграла Марию Козыреву и вышла в основу турнира WTA 125 в Тампико

Победы Кривбасса и ЛНЗ, хет-трик украинца в Барселоне, молчание Довбика
Другие виды | 21 октября 2024, 09:00 0
Победы Кривбасса и ЛНЗ, хет-трик украинца в Барселоне, молчание Довбика
Победы Кривбасса и ЛНЗ, хет-трик украинца в Барселоне, молчание Довбика

Главные новости за 20 октября на Sport.ua

«Это была ошибка». Журналист высказался о Мудрике
Футбол | 21.10.2024, 13:44
«Это была ошибка». Журналист высказался о Мудрике
«Это была ошибка». Журналист высказался о Мудрике
ВИДЕО. Женская сборная Украины продолжает подготовку к играм с Турцией
Футбол | 22.10.2024, 03:43
ВИДЕО. Женская сборная Украины продолжает подготовку к играм с Турцией
ВИДЕО. Женская сборная Украины продолжает подготовку к играм с Турцией
Юлиан ГРЕССЕЛЬ: «Нам запретили голосовать за Месси»
Футбол | 21.10.2024, 12:26
Юлиан ГРЕССЕЛЬ: «Нам запретили голосовать за Месси»
Юлиан ГРЕССЕЛЬ: «Нам запретили голосовать за Месси»
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перець
Ні куя не зрозумів, но дуже цікаво
Ответить
+1
adidas777
"Піке розповів всю правду про розлучення з Шакірою"
Спирт уа вам самим не соромно писати такі заголовки? Хоча я прекрасно знаю, що вам не соромно...
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Определена лучшая команда в истории спорта. Реал – лишь 7-й. Кто лидер?
Определена лучшая команда в истории спорта. Реал – лишь 7-й. Кто лидер?
21.10.2024, 07:07 8
Футбол
«Значит у него есть яйца». Анчелотти высказался о ссоре звезд Реала
«Значит у него есть яйца». Анчелотти высказался о ссоре звезд Реала
20.10.2024, 09:33 1
Футбол
Назван лучший вратарь за последние 30 лет. Кто в символической сборной?
Назван лучший вратарь за последние 30 лет. Кто в символической сборной?
21.10.2024, 00:32 2
Футбол
ФОТО. Уроженка Киева ответила ставочнику, отметив его жену
ФОТО. Уроженка Киева ответила ставочнику, отметив его жену
20.10.2024, 08:44 2
Теннис
ВИДЕО. Жена Усика показала себя во всей красе – очень откровенные кадры!
ВИДЕО. Жена Усика показала себя во всей красе – очень откровенные кадры!
21.10.2024, 01:55 2
Бокс
ФОТО. Красавица в столице. Первая ракетка Украины Костюк прибыла в Киев
ФОТО. Красавица в столице. Первая ракетка Украины Костюк прибыла в Киев
20.10.2024, 23:01 5
Теннис
Известный портал назвал фаворита на Золотой мяч. Это не игрок Реала
Известный портал назвал фаворита на Золотой мяч. Это не игрок Реала
21.10.2024, 00:44 4
Футбол
Месси обошел Роналду по голам за карьеру без учета забитых мячей с пенальти
Месси обошел Роналду по голам за карьеру без учета забитых мячей с пенальти
20.10.2024, 09:53 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем