Назван лучший игрок Шахтера в матче УПЛ против Колоса

Назван лучший игрок Шахтера в матче против Колоса из Ковалевки (1:0).

18 октября состоялся матч 10-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.

В результате опроса лучшим игроком Шахтера в матче стал Георгий Судаков.

Поединок прошел на местном стадионе в Ковалевке. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу горняков.

Автогол на 59-й минуте провел хавбек Колоса Илир Красничи.