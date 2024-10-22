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Украина. Премьер лига
22 октября 2024, 03:05 | Обновлено 22 октября 2024, 03:11
39
0

Назван лучший игрок Шахтера в матче УПЛ против Колоса

В результате опроса лучшим игроком стал Георгий Судаков

22 октября 2024, 03:05 | Обновлено 22 октября 2024, 03:11
39
0
Назван лучший игрок Шахтера в матче УПЛ против Колоса
ФК Шахтер. Георгий Судаков

Назван лучший игрок Шахтера в матче против Колоса из Ковалевки (1:0).

18 октября состоялся матч 10-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.

В результате опроса лучшим игроком Шахтера в матче стал Георгий Судаков.

Поединок прошел на местном стадионе в Ковалевке. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу горняков.

Автогол на 59-й минуте провел хавбек Колоса Илир Красничи.

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Шахтер Донецк чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка Колос - Шахтер лучший игрок Георгий Судаков
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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