Украина. Премьер лига22 октября 2024, 03:05 | Обновлено 22 октября 2024, 03:11
39
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Назван лучший игрок Шахтера в матче УПЛ против Колоса
В результате опроса лучшим игроком стал Георгий Судаков
22 октября 2024, 03:05 | Обновлено 22 октября 2024, 03:11
39
0
Назван лучший игрок Шахтера в матче против Колоса из Ковалевки (1:0).
18 октября состоялся матч 10-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.
В результате опроса лучшим игроком Шахтера в матче стал Георгий Судаков.
Поединок прошел на местном стадионе в Ковалевке. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу горняков.
Автогол на 59-й минуте провел хавбек Колоса Илир Красничи.
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