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22 октября 2024, 01:05 | Обновлено 22 октября 2024, 01:49
411
0

ФОТО. Игрок Манчестер Юнайтед купил суперкар за £200 тысяч

Нуссаир Мазрауи побаловал себе дорогой покупкой

22 октября 2024, 01:05 | Обновлено 22 октября 2024, 01:49
411
0
ФОТО. Игрок Манчестер Юнайтед купил суперкар за £200 тысяч
Getty Images/Global Images Ukraine. Нуссаир Мазрауи

Защитник «Манчестер Юнайтед» Нуссаир Мазрауи приобрёл дорогостоящий суперкар, рассказывает The Sun.

Марроканец – теперь владелец роскошного «Bentley Bentayga S Black Edition», цена которого составляет 200 тысяч фунтов.

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Шикарный внедорожник имеет много мощности с 4-литровым двигателем V8 с двойным турбонаддувом, который выдает 542 лошадиные силы.

Эта машина может разгоняться с 0 до 60 миль/час за 4,5 секунды, а максимальная скорость составляет 280 миль/час.

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Нуссаир Мазрауи Манчестер Юнайтед фото lifestyle Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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