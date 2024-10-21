ФОТО. Игрок Баварии развелся за 48 часов до старта матча с Барселоной

Центральный защитник «Баварии» Ким Мин Джэ развелся с женой после 4-летнего брака.

Пара рассталась «из-за различий в их личностях».

Агентство Ким Мин Чжэ «Orange Bowl» сегодня сообщило в пресс-релизе, что «Ким Мин Чжэ решил расторгнуть свой брак после тщательного обсуждения и завершил бракоразводный процесс после гладкой сделки».

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Экс-супруги решили поддерживать друг друга и разойтись друзьями.

Ким пообещал «сделать все возможное, чтобы его ребенок был приоритетом номер один».

Ким Мин Чжэ и Ан Чжи Мин были женаты с 2020 года. У них есть общая дочь.