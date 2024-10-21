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21 октября 2024, 23:05 |
1287
0

ФОТО. Вот как Зинченко поздравил жену с днём рождения

Вчера Владе исполнилось 29 лет

21 октября 2024, 23:05 |
1287
0
ФОТО. Вот как Зинченко поздравил жену с днём рождения
Instagram. Александр и Влада Зинченко вместе с детьми

Футболист «Арсенала» и сборной Украины Александр Зинченко очень мило поздравил свою жену с днём рождения.

Вчера Владе Зинченко исполнилось 29 лет.

Зинченко обратился к жене посредством поста в Instagram, написав следующее:

«С днём рождения, моя любовь! Спасибо за то, что являешься моей душой».

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Влада, в свою очередь, опубликовала сторис, на которой отметила подруг, которые пришли её поздравить – Кристину Яремчук (жену Романа Яремчука), Анну Матвиенко (жену Николая Матвиенко) и Александру Иванову.

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Александр Зинченко Влада Зинченко (Седан) фото lifestyle Арсенал Лондон сборная Украины по футболу
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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