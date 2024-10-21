ФОТО. Вот как Зинченко поздравил жену с днём рождения
Вчера Владе исполнилось 29 лет
Футболист «Арсенала» и сборной Украины Александр Зинченко очень мило поздравил свою жену с днём рождения.
Вчера Владе Зинченко исполнилось 29 лет.
Зинченко обратился к жене посредством поста в Instagram, написав следующее:
«С днём рождения, моя любовь! Спасибо за то, что являешься моей душой».
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Влада, в свою очередь, опубликовала сторис, на которой отметила подруг, которые пришли её поздравить – Кристину Яремчук (жену Романа Яремчука), Анну Матвиенко (жену Николая Матвиенко) и Александру Иванову.
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