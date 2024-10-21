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21 октября 2024, 22:27 |
417
2

ФОТО. Ибрагимович будет биться с Руни – их бой уже готовится

Это мог бы быть бой года

21 октября 2024, 22:27 |
417
2
ФОТО. Ибрагимович будет биться с Руни – их бой уже готовится
Getty Images/Global Images Ukraine. Златан Ибрагимович и Уэйн Руни

Легенды футбола Златан Ибрагимович и Уэйн Руни могут сменить бутсы на боксерские перчатки, поскольку промоутеры мечтают организовать поединок между ними, пишет The Sun.

Промоутер «Misfits Boxing» Мамс Тейлор подтвердил, что Ибрагимович, бывший кикбоксер, заинтересован в участии в поединке, а Руни фигурирует в качестве потенциального соперника.

«Я пытался убедить Златана, и он может драться... Он видел много боев Misfits», - сказал Тейлор.

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Руни, который признавался в любви к боксу, недавно был близок к тому, чтобы дебютировать в Misfits. Ибрагимович, известный своей исключительной физической формой, стал бы грозным испытанием для Уэйна.

Их футбольные карьеры пересекались в «Манчестер Юнайтед», где они вместе выиграли Лигу Европы, Кубок лиги и Суперкубок Англии.

Боксерский поединок между шведской суперзвездой и английской иконой стал бы долгожданным событием, поскольку в нем бы сошлись мощь Ибрагимовича и тяжеловесный стиль Руни.

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Златан Ибрагимович Уэйн Руни Манчестер Юнайтед бокс фото lifestyle
Артем Діхтяренко Источник: The Sun
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Комментарии 2
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saltim
Руни в два раза меньше. С  Фердинандом давай!
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+1
adidas777
Смішно...Руні здохне по фізусі в першому раунді.Ну занадто багато у нього зайвої ваги, і це не м'язова маса, це жир!
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0
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