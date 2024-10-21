ФОТО. Ибрагимович будет биться с Руни – их бой уже готовится

Легенды футбола Златан Ибрагимович и Уэйн Руни могут сменить бутсы на боксерские перчатки, поскольку промоутеры мечтают организовать поединок между ними, пишет The Sun.

Промоутер «Misfits Boxing» Мамс Тейлор подтвердил, что Ибрагимович, бывший кикбоксер, заинтересован в участии в поединке, а Руни фигурирует в качестве потенциального соперника.

«Я пытался убедить Златана, и он может драться... Он видел много боев Misfits», - сказал Тейлор.

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Руни, который признавался в любви к боксу, недавно был близок к тому, чтобы дебютировать в Misfits. Ибрагимович, известный своей исключительной физической формой, стал бы грозным испытанием для Уэйна.

Их футбольные карьеры пересекались в «Манчестер Юнайтед», где они вместе выиграли Лигу Европы, Кубок лиги и Суперкубок Англии.

Боксерский поединок между шведской суперзвездой и английской иконой стал бы долгожданным событием, поскольку в нем бы сошлись мощь Ибрагимовича и тяжеловесный стиль Руни.