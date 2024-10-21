Тренер Руха: «Настоящее дерби. Все решил стандарт, у нас не было везения»
Пономарев надеется на реванш в Кубке Украины
Тренер Руха Виталий Пономарев оценил поражение команды 0:1 в львовском дерби с Карпатами в рамках матча УПЛ.
«Думаю, болельщикам понравилась игра. У нас было много моментов, у соперника было много моментов. Как в настоящем дерби, все решил стандарт. Нам нужен опыт в таких играх, нужно выучить свой урок».
«Где-то везения не хватило, ведь и штанга была, и отскоки. Но везение нужно заслужить».
«Матч в Кубке? Каждое дерби принципиальное, такие матчи поднимают уровень чемпионата, и болельщикам нравится. Жду интересную игру через неделю», – сказал Пономарев.
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