Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер Руха: «Настоящее дерби. Все решил стандарт, у нас не было везения»
Украина. Премьер лига
21 октября 2024, 21:12 |
542
0

Тренер Руха: «Настоящее дерби. Все решил стандарт, у нас не было везения»

Пономарев надеется на реванш в Кубке Украины

21 октября 2024, 21:12 |
542
0
Тренер Руха: «Настоящее дерби. Все решил стандарт, у нас не было везения»
ФК Рух. Виталий Пономарев

Тренер Руха Виталий Пономарев оценил поражение команды 0:1 в львовском дерби с Карпатами в рамках матча УПЛ.

«Думаю, болельщикам понравилась игра. У нас было много моментов, у соперника было много моментов. Как в настоящем дерби, все решил стандарт. Нам нужен опыт в таких играх, нужно выучить свой урок».

«Где-то везения не хватило, ведь и штанга была, и отскоки. Но везение нужно заслужить».

«Матч в Кубке? Каждое дерби принципиальное, такие матчи поднимают уровень чемпионата, и болельщикам нравится. Жду интересную игру через неделю», – сказал Пономарев.

По теме:
Турнирная таблица УПЛ. Динамо лидирует и опережает Шахтер на 6 очков
Рух – Карпаты – 0:1. Львы выиграли в дерби. Видео голов и обзор матча
«Это не просто так». Тренер Карпат о дерби с Рухом в УПЛ и Кубке Украины
чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Украинская Премьер-лига Рух Львов Рух - Карпаты Виталий Пономарев
Иван Зинченко Источник: УПЛ-ТВ
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Назван лучший вратарь за последние 30 лет. Кто в символической сборной?
Футбол | 21 октября 2024, 00:32 2
Назван лучший вратарь за последние 30 лет. Кто в символической сборной?
Назван лучший вратарь за последние 30 лет. Кто в символической сборной?

Портал Fourfourtwo обнародовал символическую сборную за последние три десятилетия

«Новые Мудрики не будут появляться каждый год». Шахтер – о своих талантах
Футбол | 21 октября 2024, 17:28 7
«Новые Мудрики не будут появляться каждый год». Шахтер – о своих талантах
«Новые Мудрики не будут появляться каждый год». Шахтер – о своих талантах

Палкин рассказал о развитии академии клуба

ПУШИЧ: «Матч с Арсеналом – вызов. Есть большая разница между УПЛ и АПЛ»
Футбол | 21.10.2024, 21:53
ПУШИЧ: «Матч с Арсеналом – вызов. Есть большая разница между УПЛ и АПЛ»
ПУШИЧ: «Матч с Арсеналом – вызов. Есть большая разница между УПЛ и АПЛ»
Известный портал назвал фаворита на Золотой мяч. Это не игрок Реала
Футбол | 21.10.2024, 00:44
Известный портал назвал фаворита на Золотой мяч. Это не игрок Реала
Известный портал назвал фаворита на Золотой мяч. Это не игрок Реала
Победы Кривбасса и ЛНЗ, хет-трик украинца в Барселоне, молчание Довбика
Другие виды | 21.10.2024, 09:00
Победы Кривбасса и ЛНЗ, хет-трик украинца в Барселоне, молчание Довбика
Победы Кривбасса и ЛНЗ, хет-трик украинца в Барселоне, молчание Довбика
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Его нокаутируют, и без разницы...» Легенда бокса – о реванше Усик – Фьюри
«Его нокаутируют, и без разницы...» Легенда бокса – о реванше Усик – Фьюри
21.10.2024, 07:59 3
Бокс
На обочине. 7 известных футболистов, которые уже год или более не играют
На обочине. 7 известных футболистов, которые уже год или более не играют
20.10.2024, 08:38
Футбол
Шовковский оценил разгром в матче УПЛ и рассказал о проблемах Ярмоленко
Шовковский оценил разгром в матче УПЛ и рассказал о проблемах Ярмоленко
19.10.2024, 17:46 1
Футбол
Яркое возвращение в MMA! Нганну нокаутировал Феррейру и получил пояс PFL
Яркое возвращение в MMA! Нганну нокаутировал Феррейру и получил пояс PFL
20.10.2024, 02:10
MMA
Холифилд назвал боксера, который имел более сильный удар, чем у Тайсона
Холифилд назвал боксера, который имел более сильный удар, чем у Тайсона
19.10.2024, 22:43
Бокс
Месси обошел Роналду по голам за карьеру без учета забитых мячей с пенальти
Месси обошел Роналду по голам за карьеру без учета забитых мячей с пенальти
20.10.2024, 09:53 1
Футбол
Названа лучшая клубная команда в истории футбола. Это не Реал и не МЮ
Названа лучшая клубная команда в истории футбола. Это не Реал и не МЮ
21.10.2024, 05:43 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем