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Украина. Премьер лига
21 октября 2024, 20:28 | Обновлено 21 октября 2024, 20:35
578
0

«Это не просто так». Тренер Карпат о дерби с Рухом в УПЛ и Кубке Украины

Лупашко доволен минимальным успехом

21 октября 2024, 20:28 | Обновлено 21 октября 2024, 20:35
578
0
«Это не просто так». Тренер Карпат о дерби с Рухом в УПЛ и Кубке Украины
ФК Карпаты

Тренер Карпат Владислав Лупашко оценил победу над Рухом 1:0 в матче УПЛ, а также отметил, что перед игрой команд в Кубке Украины у его команды будет меньше дней не восстановление.

«Сложная победа, это первое дерби. Перед игрой встречался с фанатами, которые пояснили, что для них это значит. Была эпопея с билетами, что их не пускали, но они сделали все, чтобы попасть на этот матч. Если бы их было 5-10 человек, то их было бы слышно больше, чем весь стадион».

«Моментов создали достаточно, и я уверен, что для болельщиков игра была интересной. Был нерв, были моменты у обеих команд. Скоро матч с Рухом в Кубке Украины, только мы играем через два дня, а Рух – через три. Это не просто так происходит».

«Сегодня был первый тайм, а через 8 дней будет второй тайм. Хочется только, чтобы руководство Руха дало больше возможностей для болельщиков прийти на стадион», – сказал Лупашко.

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Иван Зинченко Источник: УПЛ-ТВ
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