Тренер Арсенала рассказал о главной проблеме перед матчем с Шахтером

Тренер «Арсенала» Микель Артета признал проблемы с красными карточками. В нынешнем сезоне АПЛ игроков лондонцев удаляли трижды – больше всех в чемпионате.

«Нельзя в каждом матче получать красные карточки. Это проблема. На таком уровне нельзя себе позволять постоянные удаления. Во всех этих матчах с красными мы пропускали, и далее игроки не должны такого допускать».

«Нельзя все время играть вдесятером», – сказал Артета.

22 октября лондонцы в Лиге чемпионов сыграют с «Шахтером».