Англия21 октября 2024, 20:13 | Обновлено 21 октября 2024, 20:20
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Тренер Арсенала рассказал о главной проблеме перед матчем с Шахтером
Артету раздражают постоянные удаления
21 октября 2024, 20:13 | Обновлено 21 октября 2024, 20:20
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Тренер «Арсенала» Микель Артета признал проблемы с красными карточками. В нынешнем сезоне АПЛ игроков лондонцев удаляли трижды – больше всех в чемпионате.
«Нельзя в каждом матче получать красные карточки. Это проблема. На таком уровне нельзя себе позволять постоянные удаления. Во всех этих матчах с красными мы пропускали, и далее игроки не должны такого допускать».
«Нельзя все время играть вдесятером», – сказал Артета.
22 октября лондонцы в Лиге чемпионов сыграют с «Шахтером».
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