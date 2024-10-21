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Англия
21 октября 2024, 20:13 | Обновлено 21 октября 2024, 20:20
398
0

Тренер Арсенала рассказал о главной проблеме перед матчем с Шахтером

Артету раздражают постоянные удаления

21 октября 2024, 20:13 | Обновлено 21 октября 2024, 20:20
398
0
Тренер Арсенала рассказал о главной проблеме перед матчем с Шахтером
Getty Images/Global Images Ukraine

Тренер «Арсенала» Микель Артета признал проблемы с красными карточками. В нынешнем сезоне АПЛ игроков лондонцев удаляли трижды – больше всех в чемпионате.

«Нельзя в каждом матче получать красные карточки. Это проблема. На таком уровне нельзя себе позволять постоянные удаления. Во всех этих матчах с красными мы пропускали, и далее игроки не должны такого допускать».

«Нельзя все время играть вдесятером», – сказал Артета.

22 октября лондонцы в Лиге чемпионов сыграют с «Шахтером».

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Микель Артета Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Арсенал - Шахтер
Иван Зинченко Источник: BBC
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