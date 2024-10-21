Боруссия Дортмунд не будет проводить тренировки в Мадриде

Перед матчем Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и дортмундской «Боруссией» произошел интересный эпизод. По информации издания BILD, главный тренер немецкого клуба Нури Шахин отказался проводить тренировку в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу» перед матчем.

Это решение связано с опасением, что со стороны мадридцев могут быть проведены «шпионские» действия, которые помогут «Реалу» сломать план игры соперника.

Последняя встреча «Реала» и «Боруссии» состоялась в финале Лиги чемпионов прошлого сезона. Благодаря голам Дани Карвахаля и Винисиуса Жуниора мадридцы победили со счетом 2:0.

Мадридский «Реал» и дортмундская «Боруссия» встретятся 22-го октября.