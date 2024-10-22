Известно, при каких условиях Шахтер уволит Пушича. Это может быть скоро

Донецкий «Шахтер» уже в ближайшее время может уволить тренера Марино Пушича.



По информации украинского журналиста Игоря Цыганыка, руководство «Шахтера» примет решение об отставке Пушича в случае двух поражений в следующих двух поединках – против лондонского «Арсенала» в Лиге чемпионов и киевского «Динамо» в матче УПЛ.



Пушич тренирует «Шахтер» с октября 2023 года. Сейчас «горняки» набрали одно очко в Лиге чемпионов и занимают четвертое место в УПЛ, отставая от лидирующего «Динамо» на шесть пунктов.