Украина. Премьер лига22 октября 2024, 00:29 |
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Известно, при каких условиях Шахтер уволит Пушича. Это может быть скоро
«Горняки» уже в ближайшее время могут уволить Марино
22 октября 2024, 00:29 |
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Донецкий «Шахтер» уже в ближайшее время может уволить тренера Марино Пушича.
По информации украинского журналиста Игоря Цыганыка, руководство «Шахтера» примет решение об отставке Пушича в случае двух поражений в следующих двух поединках – против лондонского «Арсенала» в Лиге чемпионов и киевского «Динамо» в матче УПЛ.
Пушич тренирует «Шахтер» с октября 2023 года. Сейчас «горняки» набрали одно очко в Лиге чемпионов и занимают четвертое место в УПЛ, отставая от лидирующего «Динамо» на шесть пунктов.
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Комментарии 3
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Я бы Луческу позвал. Только румын может спасти шахтёр. Для этого ахмету нужно сделать три длинных и два коротких гудка.
Якщо програє Динамо то різниця точно буде дуже велика
Отлично
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