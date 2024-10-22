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  4. Известно, при каких условиях Шахтер уволит Пушича. Это может быть скоро
Украина. Премьер лига
22 октября 2024, 00:29 |
419
3

Известно, при каких условиях Шахтер уволит Пушича. Это может быть скоро

«Горняки» уже в ближайшее время могут уволить Марино

22 октября 2024, 00:29 |
419
3
Известно, при каких условиях Шахтер уволит Пушича. Это может быть скоро
ФК Шахтер. Марино Пушич

Донецкий «Шахтер» уже в ближайшее время может уволить тренера Марино Пушича.

По информации украинского журналиста Игоря Цыганыка, руководство «Шахтера» примет решение об отставке Пушича в случае двух поражений в следующих двух поединках – против лондонского «Арсенала» в Лиге чемпионов и киевского «Динамо» в матче УПЛ.

Пушич тренирует «Шахтер» с октября 2023 года. Сейчас «горняки» набрали одно очко в Лиге чемпионов и занимают четвертое место в УПЛ, отставая от лидирующего «Динамо» на шесть пунктов.

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Марино Пушич Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу отставка
Дмитро Олійник Источник: Циганик LIVE
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Комментарии 3
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apepa
Я бы Луческу позвал. Только румын может спасти шахтёр. Для этого ахмету нужно сделать три длинных и два коротких гудка. 
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0
antt
Якщо програє Динамо то різниця точно буде дуже велика
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0
AK.228
Отлично
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-3
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