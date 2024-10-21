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Лига чемпионов
21 октября 2024, 19:58 | Обновлено 21 октября 2024, 19:59
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«Он забивал и будет забивать». Компани о Кейне

Наставник Баварии надеется, что форвард забьет Барселоне

21 октября 2024, 19:58 | Обновлено 21 октября 2024, 19:59
280
0
«Он забивал и будет забивать». Компани о Кейне
Getty Images/Global Images Ukraine. Венсан Компани

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Венсан Компани прокомментировал, чего ожидает от своего нападающего Гарри Кейна.

«Гарри Кейн всегда голоден к голам. Я никогда не считаю, сколько он забил в предыдущих матчах, потому что он всегда стремится достигать результата. Это у него не отнять, и это никогда не изменится. Он забивал и будет забивать», - сказал Компани после матча со „Штутгартом“, где „Бавария“ победила со счетом 4:0.

Скорее всего, главный тренер намекал на то, что Гарри Кейн не останется без гола в матче с «Барселоной», ведь 23-го октября «Бавария» сыграет с каталонским клубом в Лиге чемпионов.

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Венсан Компани Гарри Кейн Лига чемпионов Барселона Бавария Барселона - Бавария
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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