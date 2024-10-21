«Он забивал и будет забивать». Компани о Кейне

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Венсан Компани прокомментировал, чего ожидает от своего нападающего Гарри Кейна.

«Гарри Кейн всегда голоден к голам. Я никогда не считаю, сколько он забил в предыдущих матчах, потому что он всегда стремится достигать результата. Это у него не отнять, и это никогда не изменится. Он забивал и будет забивать», - сказал Компани после матча со „Штутгартом“, где „Бавария“ победила со счетом 4:0.

Скорее всего, главный тренер намекал на то, что Гарри Кейн не останется без гола в матче с «Барселоной», ведь 23-го октября «Бавария» сыграет с каталонским клубом в Лиге чемпионов.