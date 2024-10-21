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Лига чемпионов
21 октября 2024, 18:55 | Обновлено 21 октября 2024, 19:45
245
0

Александр КУЧЕР: «Шахтеру нужно поймать свой шанс»

Бывший защитник надеется, что горнякам поможет контргра

21 октября 2024, 18:55 | Обновлено 21 октября 2024, 19:45
245
0
Александр КУЧЕР: «Шахтеру нужно поймать свой шанс»
ФК Днепр-1. Александр Кучер

Бывший игрок донецкого «Шахтера» Александр Кучер прокомментировал, что ожидает украинскую команду в матче с Арсеналом в Лиге Чемпионов УЕФА.

«Конечно же надо понимать, какой командой является «Арсенал». Будет очень тяжело, ведь «горняки» играют на выезде. Шахтеру надо быть сконцентрированным во всех аспектах игры. О расслабленности и речи не может быть, ведь англичане будут агрессивно прессинговать.

Результат прогнозировать не стану. Буду надеяться, что Шахтер построит хорошую контригру, ведь нужно поймать свой шанс. И главное не ошибаться в обороне», — цитирует Александра Кучера NV.

Напомним, ранее экспертным мнением относительно матча «Арсенал» – «Шахтер» поделился Олег Федорчук.

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Лига чемпионов Шахтер Донецк Арсенал Лондон Арсенал - Шахтер Александр Кучер
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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