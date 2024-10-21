Спаллетти показал коллекцию футболок. Одна – от неожиданного украинца
Хобби известного итальянского тренера
Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти продемонстрировал свою солидную коллекцию футболок, среди которых была замечена одна с фамилией экс-форварда сборной Украины.
О своем хобби 65-летний специалист рассказал в интервью журналистке DAZN Дилетте Леотте. Он показал ей комнату, где хранит свою довольно большую коллекцию. В ней собраны футболки легенд мирового футбола – Роналдиньо, Михаэля Баллака, Роналдо, Кака, Паоло Мальдини, Фабио Каннаваро, Диего Марадоны, Криштиану Роналду, Лионеля Месси и многих других.
Интересно, что среди этой когорты звезд оказался и Алексей Белик. Рядом с его футболкой в коллекции Спаллетти виднеется и экипировка бывшего защитника донецкого Шахтера Томаша Хюбшманна.
В составе сборной Украины Белик сыграл 19 матчей и забил 5 голов.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Легендарный американский боксер выделил Антонио Маргарито
Экс-боксер высказался о звездах легкого веса – Шакуре Стивенсоне и Джервонте Дэвисе