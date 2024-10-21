«Однажды он будет лучшим в мире». Ривалдо – о Ламине Ямале
Легендарный бразилец высказался о вундеркинде каталонцев
Легендарный экс-игрок «Барселоны» и сборной Бразилии Ривалдо высказался о 17-летнем вингере каталонцев Ламине Ямале:
«Ламин – тот, кого все любят. Он поразительный игрок. Иногда он напоминает мне меня, потому что я выходил на поле, чтобы наслаждаться футболом, этой радостью. У него есть эта радость, он играет для удовольствия, ему это нравится и фанатам тоже. Ему 17 лет, а играет так, будто ему 26 или 27.
Он, безусловно, будет большим, он уже велик, он делает отличную работу: он чемпион Европы, хорошо выступил в «Барселоне». Но однажды он будет лучшим в мире».
Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 17-летнего вингера в 150 миллионов евро.
В нынешнем сезоне Ямал провел за «Барселону» в Ла Лиге 10 матчей, в которых отличился забитыми голами 4 раза и отдал 6 голевых передач.
Rivaldo 🇧🇷 sur Yamal 🇪🇸 :— BeFootball (@_BeFootball) October 21, 2024
« 𝗖𝗲𝗹𝘂𝗶 𝗾𝘂𝗶 𝗰𝗵𝗮𝗿𝗺𝗲 𝘁𝗼𝘂𝘁 𝗹𝗲 𝗺𝗼𝗻𝗱𝗲 𝗮𝘂𝗷𝗼𝘂𝗿𝗱’𝗵𝘂𝗶, 𝗰’𝗲𝘀𝘁 𝗟𝗮𝗺𝗶𝗻𝗲. Parfois, je me vois en lui parce que j’entrais sur le terrain avec cette joie…
Il a 17 ans et joue comme s’il en avait 26 ou 27. Un jour, il sera… pic.twitter.com/GWxSdnwlUp
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