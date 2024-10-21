«Однажды он будет лучшим в мире». Ривалдо – о Ламине Ямале

Легендарный экс-игрок «Барселоны» и сборной Бразилии Ривалдо высказался о 17-летнем вингере каталонцев Ламине Ямале:

«Ламин – тот, кого все любят. Он поразительный игрок. Иногда он напоминает мне меня, потому что я выходил на поле, чтобы наслаждаться футболом, этой радостью. У него есть эта радость, он играет для удовольствия, ему это нравится и фанатам тоже. Ему 17 лет, а играет так, будто ему 26 или 27.

Он, безусловно, будет большим, он уже велик, он делает отличную работу: он чемпион Европы, хорошо выступил в «Барселоне». Но однажды он будет лучшим в мире».

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 17-летнего вингера в 150 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Ямал провел за «Барселону» в Ла Лиге 10 матчей, в которых отличился забитыми голами 4 раза и отдал 6 голевых передач.