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Лига Европы
21 октября 2024, 18:05 | Обновлено 21 октября 2024, 18:24
339
2

Александр ХАЦКЕВИЧ: «Динамо в еврокубках будет прибавлять»

Бывший футболист и главный тренер Динамо поделился мнениями о грядущем матче с Ромой

21 октября 2024, 18:05 | Обновлено 21 октября 2024, 18:24
339
2
Александр ХАЦКЕВИЧ: «Динамо в еврокубках будет прибавлять»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Хацкевич

24 октября в Риме киевское «Динамо» проведет свой следующий матч основного этапа Лиги Европы. Соперником команды Александра Шовковского станет местная «Рома».

Экс-футболист и главный тренер «Динамо» Александр Хацкевич эксклюзивно для Sport.ua поделился мнением относительно предстоящей игры.

– Александр Николаевич, «Динамо» уверенно выглядит в чемпионате Украины, но настолько же неуверенно в еврокубках. Какой игры вы ожидаете в римском матче?

– Я с надеждой смотрю на этот матч, потому что сами ребята должны понять, что уровень чемпионата Украины и уровень еврокубков очень отличается. По интенсивности и по стоимости цены ошибки, она очень дорога. Поэтому, надеюсь, что с каждой игрой «Динамо» в еврокубках будет прибавлять и постепенно добиваться результата, он все равно находится на первом месте.

«Рома» в чемпионате Италии проиграла «Интеру», да и в целом команда в этом сезоне пока выглядит не очень стабильно. Насколько этот фактор может помочь «Динамо» достичь позитивного результата?

– Не знаю насчет «помочь», ведь если мы возьмем предыдущего соперника «Динамо» по Лиге Европы, «Хоффенхайм», то он тоже не очень стабильно выглядел в Бундеслиге. Тем не менее, в игре с Динамо эта команда выглядела убедительно. Я смотрел игру «Ромы» с «Интером», очевидно, что римлянам надо реабилитироваться дома, перед своими болельщиками.

Я думаю, что «Рома» будет еще более мотивированной в матче с «Динамо», чтобы компенсировать эту внутреннюю неудачу в чемпионате. Тем более, что прошлую игру в евро-кампании они также проиграли шведскому «Эльфсборгу». Поэтому, неудачная игра с «Интером» заставит футболистов «Ромы» играть более агрессивно против «Динамо» и постараться добиться победы, – рассказал Хацкевич.

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инсайд Лига Европы Динамо Киев Рома Рим Рома - Динамо Александр Хацкевич
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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