Александр ХАЦКЕВИЧ: «Динамо в еврокубках будет прибавлять»

24 октября в Риме киевское «Динамо» проведет свой следующий матч основного этапа Лиги Европы. Соперником команды Александра Шовковского станет местная «Рома».

Экс-футболист и главный тренер «Динамо» Александр Хацкевич эксклюзивно для Sport.ua поделился мнением относительно предстоящей игры.

– Александр Николаевич, «Динамо» уверенно выглядит в чемпионате Украины, но настолько же неуверенно в еврокубках. Какой игры вы ожидаете в римском матче?

– Я с надеждой смотрю на этот матч, потому что сами ребята должны понять, что уровень чемпионата Украины и уровень еврокубков очень отличается. По интенсивности и по стоимости цены ошибки, она очень дорога. Поэтому, надеюсь, что с каждой игрой «Динамо» в еврокубках будет прибавлять и постепенно добиваться результата, он все равно находится на первом месте.

– «Рома» в чемпионате Италии проиграла «Интеру», да и в целом команда в этом сезоне пока выглядит не очень стабильно. Насколько этот фактор может помочь «Динамо» достичь позитивного результата?

– Не знаю насчет «помочь», ведь если мы возьмем предыдущего соперника «Динамо» по Лиге Европы, «Хоффенхайм», то он тоже не очень стабильно выглядел в Бундеслиге. Тем не менее, в игре с Динамо эта команда выглядела убедительно. Я смотрел игру «Ромы» с «Интером», очевидно, что римлянам надо реабилитироваться дома, перед своими болельщиками.

Я думаю, что «Рома» будет еще более мотивированной в матче с «Динамо», чтобы компенсировать эту внутреннюю неудачу в чемпионате. Тем более, что прошлую игру в евро-кампании они также проиграли шведскому «Эльфсборгу». Поэтому, неудачная игра с «Интером» заставит футболистов «Ромы» играть более агрессивно против «Динамо» и постараться добиться победы, – рассказал Хацкевич.