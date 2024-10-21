ВИРТ: «Шахтеру будет чрезвычайно сложно выдерживать атаки Арсенала»

Украинский футбольный тренер и известный в прошлом голкипер Юрий Вирт эксклюзивно для Sport.ua поделился соображениями относительно матча «Арсенал» - «Шахтер» в третьем туре основного этапа Лиги чемпионов УЕФА.

– Юрий Николаевич, какими видите шансы «Шахтера» зацепиться хотя бы за ничью в выездном матче против «Арсенала»?

– Шансы есть, но я не думаю, что они будут большими. «Арсенал» сегодня - это мощная команда, одна из лучших в Европе. Тем более, они играют дома после поражения в чемпионате от «Борнмута» (0:2). Этот результат будет стимулировать их оправдаться перед собственными болельщиками. Для «Шахтера» игра будет тяжелой и горнякам будет чрезвычайно сложно выдерживать атаки лондонцев.

– 24 года назад вы играли против «Арсенала» еще на Хайбери. Как справиться с энергетическим давлением в Лондоне, отталкиваясь от вашего опыта?

– Нам тогда было точно трудно, потому что мы были дебютантами Лиги чемпионов. Сейчас команда уже опытная, много лет выступает в ЛЧ, поэтому к давлению трибун они уже привыкли. Я думаю, что в такой футбольной атмосфере, как в Англии, играть приятно и футболистам «Шахтера».

– В пятницу «Шахтер» сыграл с «Колосом». Какое впечатление у вас осталось от этой игры? Какую пищу для размышлений принес этот матч?

– Были разные таймы в исполнении дончан. Болельщикам донецкой команды, вероятно, хотелось бы лучшей игры. Тяжелая победа, она порадовала их, наверное, только результатом. Понятно, что всегда после сборных есть такая проблема и наверняка она имела место в этой игре. Но Украинская Премьер-Лига и Лига чемпионов — два совершенно разных турнира, и мы должны понимать, что мотивация у «Шахтера» должна зашкаливать в выездном матче. Настроение, самоотдача и желание в матче против «Арсенала» будут в разы выше, — рассказал Юрий Вирт.