Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер Жироны: «Мы проиграли уже шесть раз. Ровно половину матчей сезона»
Лига чемпионов
21 октября 2024, 18:11 |
646
0

Тренер Жироны: «Мы проиграли уже шесть раз. Ровно половину матчей сезона»

Мичел уверен, что в Ла Лиге команда будет в верхней части таблицы

21 октября 2024, 18:11 |
646
0
Тренер Жироны: «Мы проиграли уже шесть раз. Ровно половину матчей сезона»
Getty Images/Global Images Ukraine. Мичел

Наставник «Жироны» Мичел высказался о матче Лиги чемпионов против «Слована», а также о ситуации в Ла Лиге, где команда находится на 12-й позиции.

«Никто из травмированных не восстановился. И мы, и «Слован» проиграли оба матча Лиги чемпионов, поэтому нам нужны три очка, если мы хотим выйти в плей-офф. Мы проиграли уже шесть матчей в сезоне, половину встреч».

«Но я оцениваю каждую игру отдельно. С «Фейенордом» мы не заслуживали проиграть, в других матчах были шансы, команда конкурирует».

«Думаю, в Ла Лиге мы все равно финишируем в верхней части таблицы, но просто не будет», – сказал Мичел.

Игра против «Слована» состоится 22 октября, начало в 22:00.

По теме:
«Его результативность снизилась, но…». Анчелотти – о Беллингеме
ВИДЕО. Как Шахтер совершил перелет в Лондон на матч с Арсеналом
КУЧЕР: «Шахтеру нужно поймать свой шанс»
Мичел (Мигель Анхель Санчес) Жирона Ла Лига Виктор Цыганков Лига чемпионов
Иван Зинченко Источник: Marca
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известный портал назвал фаворита на Золотой мяч. Это не игрок Реала
Футбол | 21 октября 2024, 00:44 4
Известный портал назвал фаворита на Золотой мяч. Это не игрок Реала
Известный портал назвал фаворита на Золотой мяч. Это не игрок Реала

Портал 90min выделил Родри

Александрия начала переговоры с новичком сборной Украины
Футбол | 21 октября 2024, 17:55 0
Александрия начала переговоры с новичком сборной Украины
Александрия начала переговоры с новичком сборной Украины

Калюжному предложили продлить контракт

Чисора без колебаний рассказал, на чью победу ставит в реванше Усик – Фьюри
Бокс | 21.10.2024, 07:29
Чисора без колебаний рассказал, на чью победу ставит в реванше Усик – Фьюри
Чисора без колебаний рассказал, на чью победу ставит в реванше Усик – Фьюри
«Его нокаутируют, и без разницы...» Легенда бокса – о реванше Усик – Фьюри
Бокс | 21.10.2024, 07:59
«Его нокаутируют, и без разницы...» Легенда бокса – о реванше Усик – Фьюри
«Его нокаутируют, и без разницы...» Легенда бокса – о реванше Усик – Фьюри
Увольнение Фергюсона – удар по имиджу МЮ. Но Рэтклифф считает это разумным
Футбол | 21.10.2024, 11:55
Увольнение Фергюсона – удар по имиджу МЮ. Но Рэтклифф считает это разумным
Увольнение Фергюсона – удар по имиджу МЮ. Но Рэтклифф считает это разумным
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Жена Усика показала себя во всей красе – очень откровенные кадры!
ВИДЕО. Жена Усика показала себя во всей красе – очень откровенные кадры!
21.10.2024, 01:55 2
Бокс
Мареска советует Мудрику уйти в аренду. Челси нашел подходящий клуб
Мареска советует Мудрику уйти в аренду. Челси нашел подходящий клуб
19.10.2024, 23:18 30
Футбол
Победа без турнирной мотивации. Сборная Украины обыграла Чехию
Победа без турнирной мотивации. Сборная Украины обыграла Чехию
19.10.2024, 21:35 1
Футзал
Назван лучший вратарь за последние 30 лет. Кто в символической сборной?
Назван лучший вратарь за последние 30 лет. Кто в символической сборной?
21.10.2024, 00:32 2
Футбол
Победы Кривбасса и ЛНЗ, хет-трик украинца в Барселоне, молчание Довбика
Победы Кривбасса и ЛНЗ, хет-трик украинца в Барселоне, молчание Довбика
21.10.2024, 09:00
Другие виды
«Значит у него есть яйца». Анчелотти высказался о ссоре звезд Реала
«Значит у него есть яйца». Анчелотти высказался о ссоре звезд Реала
20.10.2024, 09:33 1
Футбол
ФОТО. Красавица в столице. Первая ракетка Украины Костюк прибыла в Киев
ФОТО. Красавица в столице. Первая ракетка Украины Костюк прибыла в Киев
20.10.2024, 23:01 3
Теннис
На обочине. 7 известных футболистов, которые уже год или более не играют
На обочине. 7 известных футболистов, которые уже год или более не играют
20.10.2024, 08:38
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем