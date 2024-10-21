Тренер Жироны: «Мы проиграли уже шесть раз. Ровно половину матчей сезона»

Наставник «Жироны» Мичел высказался о матче Лиги чемпионов против «Слована», а также о ситуации в Ла Лиге, где команда находится на 12-й позиции.

«Никто из травмированных не восстановился. И мы, и «Слован» проиграли оба матча Лиги чемпионов, поэтому нам нужны три очка, если мы хотим выйти в плей-офф. Мы проиграли уже шесть матчей в сезоне, половину встреч».

«Но я оцениваю каждую игру отдельно. С «Фейенордом» мы не заслуживали проиграть, в других матчах были шансы, команда конкурирует».

«Думаю, в Ла Лиге мы все равно финишируем в верхней части таблицы, но просто не будет», – сказал Мичел.

Игра против «Слована» состоится 22 октября, начало в 22:00.